Fußball

10:38 Uhr

Saisonabbruch im Fußball: "Wucht der Pandemie hat uns keine Wahl gelassen"

Als die Pferseer noch Fußballspielen durften, spielten sie so gut, dass sie nun, nach Abbruch der Saison 2019/2020 als Aufsteiger für die Kreisliga qualifiziert sind.

Plus Bayerische Vereine entscheiden sich endgültig für einen Abbruch. Den TSV Schwaben Augsburg II trifft es hart, andere Fußballvereine profitieren davon.

Von Herbert Schmoll

Vergangene Woche sind die Würfel gefallen: Die wegen der Corona-Pandemie mehrmals unterbrochene Spielzeit 2019/21 wird endgültig abgebrochen. Dies beschloss der Vorstand des Bayerischen Fußballverbandes (BFV) nach einer Abstimmung der Vereine. Eine klare Mehrheit von 71,14 Prozent (2115 Stimmen) hat sich dafür ausgesprochen, die bis zuletzt unterbrochene Spielzeit 2019/21 bei den Frauen und Herren abzubrechen – unter der Maßgabe, dass es durch Anwendung der in Paragraf 93 der Spielordnung verankerten Quotienten-Regelung direkte Auf- und Absteiger in den einzelnen Spielklassen gibt und die Relegation ersatzlos entfällt. Das Ergebnis ist in den nebenstehenden Tabellen abzulesen.

