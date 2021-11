TSV Schwaben Augsburg überraschend auf Erfolgskurs

Plus Erst sah es so aus, als würde der Traditionsverein nach einer Verjüngungskur Probleme bekommen, stattdessen läuft es sportlich extrem gut. Die Zukunft ist trotzdem ungewiss.

Für Fußballromantiker ist der TSV Schwaben Augsburg auch mehr als 50 Jahre nach Fusion mit dem BCA, aus der 1969 der FC Augsburg entstand, ein interessanter Verein. Insbesondere in den 1950er und 60er Jahren zählten die Violetten in Süddeutschland zu den populärsten Vereinen. Der 65-fache Nationalspieler Ernst Lehner sowie andere prominente Kicker wie Peter Struzina, Franz Süßmann, Onkel und Neffe Georg Lechner oder der aus Nürnberg gekommene Torjäger Kurt Haseneder trugen das Trikot mit dem Ritter im Vereinswappen.