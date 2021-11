TSV Schwaben Augsburg zeigt neue Stärke

Plus Bayernliga-Team um Trainer Janos Radoki unterstreicht mit 2:0-Sieg gegen den TSV 1860 München II den Aufwärtstrend. Der Erfolg hätte auch höher ausfallen können.

Im ersten Rückrundenspiel behaupteten die Bayernliga-Fußballer des TSV Schwaben Augsburg ihre Heimstärke und landeten gegen die Reserve des TSV 1860 München ihren sechsten Dreier im heimischen Ernst-Lehner-Stadion. Damit blieb man im vierten Spiel in Folge ungeschlagen, außerdem gelang auch die Revanche für die 0:3-Niederlage aus dem Hinspiel, womit die Radoki-Elf mit 27 Punkten auf den achten Tabellenplatz kletterte.