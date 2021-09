Fußball

11:52 Uhr

Türkgücü gegen Türkspor: Im Augsburger Rosenaustadion steigt ein türkisches Fußball-Fest

Im Rosenaustadion erwartet Türkspor am Mittwochabend rund 1000 Zuschauer und Zuschauerinnen zum Pokal-Derby gegen Türkgücü München.

Plus Für das Pokalspiel gegen Türkgücü München zieht Türkspor Augsburg um. Der Bayernligist versteht sich gut mit dem Drittligisten, trotzdem will man den Favoriten ärgern.

Von Fabian Kapfer

Türkspor Augsburgs Trainer Servet Bozdag ist vor dem Pokalspiel bestens gelaunt. Die Vorfreude auf den Pokalkracher am Mittowch gegen Türkgücü München (Anpfiff 19 Uhr/Rosenaustadion) hat auch ihn mittlerweile gepackt. In der Liga musste er sich zuletzt trotz Rang drei immer wieder Sorgen machen, weil die Personaldecke seiner Mannschaft wegen der hohen Belastung immer dünner wurde. Diese trüben Gedanken sind zumindest in der Euphorie auf das Pokalduell vorübergehend verflogen. Es ist übrigens das erste Pflichtspiel, das die beiden Kontrahenten gegeneinander austragen.

