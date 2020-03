11:46 Uhr

„Geistig nicht auf dem Platz“

Schwaben-Trainer Halil Altintop ist enttäuscht über 1:4-Niederlage seines Teams

Von Christian Weiß

Zum Auftakt der Frühjahrsrunde mussten die Bayernliga-Fußballer des TSV Schwaben Augsburg nach sechs ungeschlagenen Partien im Kampf um den Klassenerhalt einen herben Dämpfer einstecken. Gegen den FC Ismaning setzte es eine deutliche 1:4-(1:1)Niederlage.

Nach einer fast halbstündigen Abtastphase hatten die Gäste die erste Chance durch Angelo Hauk, der Schwaben-Keeper Zeche umkurvte, jedoch aus spitzem Winkel vergab (27.). Hauk bediente anschließend Daniel Weber, der sich im Strafraum durchsetzen konnte und das 0:1 markierte (29.). Jedoch gelang den Gastgebern kurze Zeit später der 1:1-Ausgleich, als Neuzugang Bastian Kurz aus halblinker Position vor dem herausstürmenden Keeper Fritz mit seinem Querpass in Michael Geldhauser einen Vollstrecker fand (34.).

Doch kurz nach der Pause gerieten die „Violetten“ erneut in Rückstand, als Benjamin Sakrak einen Pass der Ismaninger im Fünf-Meter-Raum unglücklich ins eigene Tor ablenkte (49.). Fortan hatte der FC Ismaning in einer kampfbetonten Partie mit vielen intensiv geführten Zweikämpfen Oberwasser, war in der Defensive gut gestaffelt und setzte in der Offensive in schöner Regelmäßigkeit gefährliche Nadelstiche. Durch Bastian Fischer (72.) wurde ein Ballverlust als Endpunkt einer schnellen Passfolge zum 1:3 bestraft und der eingewechselte Hofmann setzte mit dem vierten Gegentor nach einem Tohuwabohu vor dem Schwaben-Gehäuse noch einen drauf (79.).

Unnötige Fehler in der Defensive

Schwaben-Trainer Halil Altintop war enttäuscht, jedoch gefasst genug, um den verdienten Erfolg der Gäste anzuerkennen: „Der Sieg von Ismaning geht auch in dieser Höhe in Ordnung. Wir machten zu viele unnötige Fehler in der Defensive, indem wir bei diesen Platzverhältnissen zu oft in gefährliche Zonen spielten. Vor allem in der zweiten Hälfte waren wir geistig nicht auf dem Platz. Natürlich ist es bitter, wenn man sich sechs Wochen intensiv auf dieses Spiel vorbereitet und dann eine herbe Niederlage hinnehmen muss. Doch wir müssen nach vorne schauen.“ (chw)

TSV Schwaben Augsburg Zeche – Friedrich, Ersoy (75. Simonovic), Schöttgen, Sakrak – Merane, Fiedler (52. Fackler-Stamm), Kurz, Löw, Gail – Geldhauser (69. Boyer)

Tore 0:1 Weber (29.), 1:1 Geldhauser (34.), 1:2 Sakrak (Eigentor, 49.), 1:3 Fischer (72.), 1:4 Hofmann (79.)

Zuschauer 240

