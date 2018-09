vor 19 Min.

Glänzende Ausbeute in Markkleeberg Lokalsport

Augsburger kehren mit zehn Medaillen und sieben Meistertiteln von der deutschen Meisterschaft zurück

Glänzende Ausbeute: zehn Medaillen fischten die Augsburger Slalomkanuten bei der deutschen Meisterschaft im Kanupark Markkleeberg aus dem Wasser. Allein die Schwabenkanuten brachten es auf acht Mal Edelmetall (sechsmal Gold, zweimal Silber). Hinzu kam einmal Gold und einmal Bronze für den Augsburger Kajakverein.

Das AKV-Damen-Trio mit Carolin Schaller, Lena Holl und Franziska Hanke gewann ohne Strafsekunden souverän die Mannschaftswertung im Kajak Einer der Frauen. Im Kajak Einer der Männer war der Nachbarverein Kanu Schwaben Augsburg das Maß aller Dinge. Hier belohnten sich Leo Bolg, Samuel Hegge und Florian Franzl für ihre fehlerlosen Leistungen bei über sechs Sekunden Vorsprung mit Gold. Mannschafts-Silber gab es für ihre Vereinskolleginnen Elena Apel, Birgit Ohmeyer und Anne Bernert im Canadier Einer der Frauen.

In den Einzeldisziplinen sammelten dann vor allem die Schwabenkanuten Medaillen und Meistertitel wie am Fließband. Wie schon am Vortag mit der Mannschaft holte sich Samuel Hegge auch im Einzel den deutschen Meistertitel im Kajak Einer der Herren. Auf Platz drei fuhr hier Thomas Strauß vom AKV. Gleich zwei Siege gab es für den herausragenden Paddler Philipp Süß. Er gewann sowohl die Einzelwertung im Kajak Einer als auch im Canadier Einer in der Klasse männliche Jugend.

Überglücklicher Juniorensieger im Canadier Einer wurde auch sein Vereinskamerad Julian Lindolf mit einer starken Fahrzeit mit fast acht Sekunden Vorsprung auf den Zweitplatzierten. Doch auch die weiblichen Kolleginnen ließen sich in der Einzelwertung nicht lumpen. Im Kajak Einer ließ Elena Apel ihre Nationalmannschaftskollegin Jasmin Schornberg (KR Hamm) um 2.95 Sekunden hinter sich und wurde deutsche Meisterin.

Und auch Apels jüngere Schwester Emily räumte eine Medaille ab. Im Kajak Einer wurde sie mit Platz zwei Vizemeisterin in der weiblichen Jugend. (AZ, stel)

Weitere gute Ergebnisse

Kajak Einer Männer 4. AKV (Thomas Strauß, Niklas Lettenbauer, Michal Klos)

Kajak Einer Frauen 4. KSA (Elena Apel, Selina Jones, Eva Pohlen)

Canadier Einer U18 4. KSA (Julian Lindolf, Philipp Süß, Benjamin Steuler)

C1 U16 Mädchen 4. Stefanie Bauer (KSA), 5. Hannah Süß (KSA)

K1-Juniorinnen 5. Franziska Hanke (AKV)

