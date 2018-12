18:54 Uhr

Glücksmomente nach einem heißen Kampf Lokalsport

Nach dem erfolgreichen Boxkampf liegt Tina Rupprecht überglücklich in den Armen ihres Freundes Tobias Wieland.

Tina Rupprecht verteidigt in Kühbach ihren WM-Titel. Ihr Trainer Alexander Haan ist überzeugt, dass sie noch Besonderes schaffen kann

Von Wolfgang Langner

Der Zeiger stand kurz vor Mitternacht, da stand Tobias Wieland immer noch am Ring und wartete sehnsüchtig auf seine Freundin. Doch wenn man eine Freundin hat, die Profiboxerin ist, kann das nach einem Kampf schon mal dauern. Irgendwann jedoch, als alle Förmlichkeiten nach dem Kampf erledigt waren, nahm Wieland seine Tina in die Arme.

Die hatte diese Nähe auch verdient. Schließlich hat Rupprecht nach einem tollen Kampf in Kühbach (Landkreis Aichach-Friedberg) ihren WM-Gürtel im Minimumgewicht gegen Niorkis Carreno aus Venezuela verteidigt. Es wurde dann doch noch eine lange Nacht. Zumindest verließen Tina Rupprecht und ihr Freund die Halle erst in der Früh um vier Uhr. Der Punktsieg, der über die volle Distanz (zehn Runden) errungen wurde, musste ja schließlich gefeiert werden. Dass ihr Freund Tobias ihr dann nach dem Kampf zur Seite stand, ist auch für sie wichtig: „Er unterstützt mich ja auch in den vielen Wochen zuvor, und im Gegensatz zu mir merkt er mir dann auch die Anspannung an.“ Über den Kampf selber sprechen die beiden weniger: „Ein bisschen schon, aber er ist ja kein Boxer, mit dem ich fachsimpeln kann“, sagt Rupprecht. Wielands Fachgebiet ist eher Fußball. Beim A-Klassisten SV Bergheim ist er seit dieser Saison Trainer.

Für Rupprecht war es innerhalb eines Jahres der dritte Kampf und wohl einer der wichtigsten. Nicht nur aufgrund der Titelverteidigung. „Ich spüre schon auch, dass ich mich weiterentwickelt habe, und denke, dass ich auch besser geboxt habe als noch vor einem Jahr.“ Die 26-Jährige freut sich allerdings jetzt schon auf Weihnachten: „Das wird ganz gemütlich zu Hause.“ Gefeiert wird mit der ganzen Familie, die selbstverständlich einschließlich Oma auch am Ring um sie gezittert haben. Aber schon Mitte Januar beginnt sie dann mit ihrem Trainer Alexander Haan wieder mit den Vorbereitungen auf den nächsten Kampf, der im März stattfinden soll.

Wünsche für 2019

Dabei hat Rupprecht für 2019 durchaus Wünsche: „Ich würde gerne mal gegen eine Mexikanerin oder gegen eine Japanerin kämpfen. Da kämpfen richtig Gute in meiner Gewichtsklasse. Schön wäre es auch, mal im Ausland zu boxen. Das wäre schon mal aufregend.“

Trainer Alexander Haan war stolz auf seinen Schützling: „Es macht einfach auch Spaß, mit ihr zu arbeiten, weil sie vor allem die Dinge, die man ihr mitgibt, dann im Ring fast eins zu eins befolgt. Man kann sie auf jede Gegnerin einstellen.“

Auch er sieht bei seiner Boxerin eine stetige Entwicklung. „Der ganze Prozess beginnt im Kopf und da ist Tina sehr gefestigt.“ Ob Rupprecht auf den Spuren von Regina Halmich ist, kann Haan (noch) nicht beantworten: „Das weiß nur der liebe Gott, aber das ist doch schon einmal ein Ziel.“ Haan war allerdings am Samstag froh, dass er Rupprecht überhaupt im Ring coachen konnte. „Das habe ich meiner Frau zu verdanken. Die ist hochschwanger und wir erwarten täglich, dass es kommt. Aber sie hat heute noch durchgehalten“, lacht Haan. Für ihn wird es das schönste Weihnachtsgeschenk: „Es wird ein Junge“, freut sich der Trainer.

Die nächste Ikone nach Regina Halmich?

Rupprechts Promoterin Nadine Rasche, die mit ihrem Lebensgefährten Alexander Petkovic die Boxveranstaltung in Kühbach organisiert hat, wird etwas konkreter, wenn die Sprache auf das Thema Rupprecht und „Halmich-Nachfolge“ kommt. „Ich sage mal, Regina Halmich ist eine Ikone des Frauenboxens und Tina ist Tina. Wir sind auch nicht mehr in den 1990er Jahren, aber vielleicht kommt jetzt etwas Frisches, Neues dazu und Tina ist die nächste Ikone.“ Über die Veranstaltung (insgesamt zehn Kämpfe) selber konnte Rasche nicht meckern: „Ich denke, wir haben den Leuten heute tollen Boxsport mit tollen Sportlern gezeigt.“

Im zweiten Hauptkampf des Abends sicherte sich Leon Harth aus Detmold im Halb-Schwergewicht ebenso einstimmig nach Punkten den Titel WBC Asia Championship mit einem harten Stück Arbeit gegen den elf Zentimeter größeren Russen Ibragim Tsurov.

