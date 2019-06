vor 30 Min.

Golf spielend Gutes tun

Der Pressecup in Burgwalden lockt mit anspruchsvollem Kurs und hilft der Kartei der Not

43 Jahre Presse Cup Augsburg – 43 Jahre Gutes tun durch einen aufregenden Tag auf dem Golfplatz. Am Samstag, 22. Juni, ist es wieder so weit: Im Golfclub Augsburg (GCA) in Burgwalden wird pünktlich um 11 Uhr der Kanonenstart für das Benefiz-Turnier der Mediengruppe Pressedruck zugunsten der Kartei der Not ertönen. 100 Teilnehmer können an den Start gehen. Noch sind Plätze frei, die Anmeldung läuft bis 15. Juni im Internet unter pressecup-augsburg.de.

Im vergangenen Jahr waren beim Golfturnier für den guten Zweck 24500 Euro zusammengekommen, die über die Kartei der Not, das Hilfswerk unserer Zeitung, direkt an unverschuldet in Not geratene Menschen aus der Region weitergereicht wurden. Dies ist nur deshalb möglich, weil dem Presse Cup seit Jahren bewährte Sponsoren zur Seite stehen, der Golfclub Augsburg auf seine Einnahmen verzichtet und die Teilnehmer stets großzügig spenden. Neben dem Benefiz-Gedanken untermauern die Golfer mit teils herausragenden Ergebnissen ihre sportlichen Ambitionen auf dem anspruchsvollen 18-Loch-Kurs, auf dem Golf-Legende Bernhard Langer einst seine Karriere startete. So holte sich im vergangenen Jahr Nikolaus Bernhard vom gastgebenden GC Augsburg nicht nur den Sieg in der Bruttowertung (28 Punkte), sondern sicherte sich mit 47 Nettopunkten auch den Wanderpreis der Augsburger Allgemeinen: Einen Henkelpott, der ein wenig der Champions-League-Trophäe der Fußballer ähnelt. Auf dem Championatsplatz wird ein nicht vorgabewirksames Turnier nach Stableford gespielt, am Abend beschließt eine stimmungsvolle Players Night mit Siegerehrung und großer Tombola den Golftag. (AZ)

