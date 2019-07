vor 20 Min.

Golfjugend des GCA beweist Nervenstärke

Teams des Golfclub Augsburg schlagen sich erfolgreich und holen zweimal Silber

Zwei Sätze Silbermedaillen sicherten sich die jungen Golfspieler des GC Augsburg bei den bayerischen Mannschaftsmeisterschaften in den Altersklassen AK14, 16 und AK18 statt. Der Golfclub Augsburg hatte insgesamt fünf Mannschaften ins Rennen um die Qualifikation zur deutschen Mannschaftsmeisterschaft geschickt.

Die jüngsten Spielerinnen traten im GC zu Gut Ludwigsberg an. Marie Nieländer, Desiree Deleroi, Amaya Hieber und Florentina Fischer belegten mit Trainer Philipp Klöpper nach zwei Runden – Klassischer Vierer und Einzel-Zählspiel – den vierten Rang. Die gleichaltrigen Buben der AK14 erkämpften sich im GC Pleiskirchen einen stolzen zweiten Platz hinter dem Münchner GC und vor dem GC Olching. Philipp Macionga, Aleksi Sovijärvi, Nils-Levi Bock, Benedikt Schmid, Valentin Fischer, Daniel de la Iglesia Dölger und Tobias Hemmers waren in Begleitung von Headcoach Felix Eibl angereist.

Nach der ersten Runde fanden sich die Jungs bereits auf Rang zwei mit fünfzehn Schlägen Vorsprung auf den Drittplatzierten. Die Mannschaft des Münchner Golf-Clubs startete mit vierzehn Schlägen Vorsprung in den Sonntag. Die Einzel entschieden über die Silbermedaille. Hier setzte sich das GCA-Team mit effektiv sagenhaften 20 Schlägen gegenüber dem GC Olching durch und sicherte sich somit einen soliden zweiten Platz. Besonders erwähnenswert: Das Vierer-Ergebnis von Macionga und Schmid mit 74 Schlägen (+2).

Sowohl die Mädchen als auch die Jungen des GCA in der AK16 konnten auf eigenem Platz in Burgwalden ihren Heimvorteil nutzen. Die Mädchen mit Anna Sailer, Emma Rehn, Pia Reuter und Annika Ballesteros-Eberhardt belegten Rang fünf. Die Jungs fanden sich nach der ersten Runde dreizehn Schläge hinter den Gästen des Münchner Golf-Clubs auf dem dritten Platz. Doch am Sonntag bewiesen Max-Lauryn Wallenwein, Tim Hemmers, Jürgen Ballesteros-Eberhardt, Vincent Anthuber, Etienne Wüst, Kilian Faaß und Ferdinand Sailer unter Aufsicht von Trainer Heiner Wenz Nervenstärke und sicherten sich den zweiten Platz, hinter dem Team aus Herzogenaurach. Die Mädchen der AK1 – Lena Hemmers, Ida Sailer, Theresa Steppich und Anna Sovijärvi – belegten in einem sehr starken Teilnehmerfeld Rang acht. Allerdings waren all diese Leistungen nur möglich dank des großen Einsatzes der Coaches Felix Eibl, Philipp Klöpper und Heiner Wenz sowie der zahlreichen Betreuer und Helfer, die die Jugendteams in vielerlei Hinsicht unterstützt hatten. (pm)

