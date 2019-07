00:02 Uhr

Grand-Slam-Atmosphäre auf der TCA-Anlage

Spitzenspieler kommen zum Regionalliga-Heimspieltag und ATP-Challenger-Turnier

Von Robert Götz

Jakob Schweyer ist es als Sales-Manager beim Software-Riesen SAP gewohnt mehrere Projekte gleichzeitig zu managen, doch das Arbeitspensum, dass er in diesen Wochen als Vereinsvorstand des TC Augsburg mit seinen Helfern absolvieren muss, bringt selbst den 60-Jährigen ab und zu an seine Grenzen. Denn neben dem Hallen-Neubau organisiert er derzeit auch das erste Heimspielwochenende des Männerteams in der Regionalliga und das ATP-Challenger-Turnier, das ab 5. August auf der Anlage am Siebentischwald stattfindet.

Für das Turnier endete am Montag die Meldefrist. Und das bisherige Teilnehmerfeld kann sich durchaus sehen lassen, auch wenn French-Open-Doppelsieger Kevin Krawietz wie fast zu erwarten seine Zusage zurückgezogen hat. „Bis auf Zverev, Struff und Kohlschreiber sind die Top-Spieler der deutschen Rangliste bei uns“, freut sich Schweyer über die Arbeit von Turnierdirektor Dominik Schulz. Matthias Bachinger, Dustin Brown, Yannick Hanfmann, Mats Moraing oder Rudolf Molleker – sind nur einige deutsche Spieler, die um die rund 46600 Euro Preisgeld kämpfen werden. „Ich bin besonders gespannt wie Yannick Hanfmann auftritt. Er hat in Paris gegen Rafael Nadal in der ersten Runde gespielt. Oder wie ein Rudolf Molleker spielt, der bei den French Open und bei den Australian Open im Hauptfeld war“, freut sich Schweyer auf Tennis-Niveau, das auf der Anlage am Siebentischwald sonst nicht zu sehen ist. Doch noch beschäftigt ihn mehr die Gegenwart: und die heißt Doppel-Heimspieltag in der Regionalliga. „Wir waren gerade zusammen gesessen, um das Wochenende zu planen“, erklärt Schweyer am Telefon. Denn nach den drei Auswärtsspielen in Folge zum Saisonauftakt wollen die TCA-Verantwortlichen den Zuschauern am Samstag (gegen Aschaffenburg) und am Sonntag (gegen Wolfratshausen, jeweils ab 11 Uhr) auch neben den Sandplätzen ein attraktives Angebot bieten. „Wir haben uns bei den Auswärtsspielen umgeschaut. Viele Vereine machen gar nichts, das wollen wir aber nicht“, sagt Schweyer. Deshalb wird ein Autohaus seine neuesten Modelle präsentieren, am Samstag werden Kaffee und Kuchen verteilt und am Sonntag gibt es ein Weißwurstfrühstück.

Sportlich serviert der TCA den Hauptgang am Samstag. Dann wird nämlich der Tscheche Filip Polasek als Nummer zwei antreten, ehe er zum Turnier nach Gastaad (Schweiz) weiterreist. Damit ist Teammanager Helmut Maretin ein Coup gelungen. Denn, dass ein Spieler nach dem Erreichen des Wimbledon-Halbfinales im Doppel noch in der Regionalliga antritt, kommt selten vor. „Dass Filip am Samstag aufläuft, ist wirklich ein Highlight. Aber auch unsere anderen Spieler werden alles dafür geben, dass das Wochenende ein Genuss für die Zuschauer wird.“ Und vielleicht serviert der TCA ja am Samstag noch Erdbeeren mit Sahne – wie in Wimbledon eben.

