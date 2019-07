00:04 Uhr

Hahn bringt sich in Form

Nach seiner Rückkehr zum FCA konnte der Angreifer nicht immer überzeugen. In der Vorbereitung hinterlässt er einen guten Eindruck, auch wenn es gestern eine hohe Niederlage setzte

Von Aus Tirol berichtet Wolfgang Langner

Trotz der harten Trainingswoche in Bad Häring wirkte der FC Augsburg beim 4:1 (2:0) gegen Galatasaray Istanbul spritzig und dominant. Zu den auffälligsten FCA-Akteuren zählte André Hahn. Nach seiner Rückkehr zum FCA verlief die vergangene Saison durchwachsen. Der Druck, sich in Augsburg wieder beweisen zu wollen, war groß. Zudem starb im November sein Vater. Da leidet die Seele und dementsprechend das Spiel.

Beobachtet man Hahn dieser Tage bei Training und Spiel, macht er einen befreiten Eindruck. Der 28-jährige Angreifer, der den Treffer zum 3:0 erzielte, strahlte nach der Partie übers ganze Gesicht: „Wir hatten ein sehr gutes Gefühl auf dem Platz. Die Inhalte der Trainingswoche haben wir so gut wie möglich umgesetzt.“ Natürlich steckte auch ihm die Arbeit während der Woche noch in den Knochen: „Wir haben sehr intensiv trainiert und dann kommt noch diese Hitze dazu. Allerdings haben wir eine tolle Truppe, bei der man sich wohlfühlt.“

Spiele wie gegen Galatasaray sind derzeit für Hahn und seine Kollegen eine willkommene Abwechslung: „Natürlich, darauf trainiert man ja auch hin, und ich denke, das haben wir gegen Istanbul ganz gut auf den Platz gebracht.“ Hahn erklärt schließlich, was Trainer Martin Schmidt vor dieser Partie von seinem Team verlangt hat: „Wir sollten sicher stehen und mutig sein. Bei Ballgewinnen schnell umschalten und die Konter ausspielen. Das hat alles sehr gut geklappt.“

Dennoch bleibt der Stürmer auf dem Teppich und will Spiele wie gegen Galatasaray nicht überbewerten. Es gibt für ihn noch einige Dinge, an denen er und seine Mitspieler arbeiten müssten. „Es gab einige Konter, in denen der letzte Ball nicht ankam. Wo wir etwas die Übersicht verloren haben. Es gibt sowohl in der Defensive als auch in der Offensive noch genügend Verbesserungspotenzial.“

Zudem hatte der FC Augsburg sein erstes Gegentor in der Vorbereitung bekommen. Kurz vor Ende der Partie gelang den Türken der Ehrentreffer. Hahn grinst und sagt: „Ich denke, das Tor kann man bei diesem Endstand verkraften.“

Beim zweiten Testspiel in Schwaz gegen den FC Villarreal stand Hahn ebenfalls in der Startelf – er trug sogar die Kapitänsbinde. Die Spanier allerdings, die vergangene Saison in der Primera Division den 14. Platz belegten, waren deutlich stärker, als einen Tag zuvor Istanbul. Das Spiel endete mit einer 2:6-Niederlage.

Villarreal wirkte frischer und Raba köpfte unhaltbar für Fabian Giefer zum 1:0 (11.) für die Spanier ein. Bereits vier Minuten später sah Martin Hinteregger schlecht aus, als Iborra das zweite Tor für Villarreal erzielte. Aber auch Hintereggers Abwehrkollegen wie Simon Asta, Kevin Danso oder Phillip Max fehlte die Spritzigkeit. Im Mittelfeld sorgten Mads Pedersen, Carlos Gruezo oder Tim Civeja nur für wenig Entlastung.

Villarreal spielte leichtfüßig und hebelte die Abwehr des FCA ein ums andere Mal aus. Erneut Raba sorgte nach 21 Minuten für das 3:0 und dem FCA drohte ein Debakel. Doch dann sendete der FCA ein Lebenszeichen. Nach einem Pass von Hinteregger schoss Max den Ball fulminant ins gegnerische Tor.

Nach der Pause zog Villarreal wieder die Zügel an und nach 60 Minuten stand es 4:1 für die Spanier durch Alberto. Schmidt ließ rotieren und brachte nach 62 Minuten neues Personal, auch Hahn verließ den Rasen – und just in diesem Moment traf Albiol zum 5:1. Schließlich leistete sich Fabian Giefer noch einen Riesenpatzer und Fer Nino machte das halbe Dutzend voll. Maurice Malone (per Foulelfmeter) sorgte noch für etwas Ergebniskosmetik.

