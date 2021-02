vor 31 Min.

„Hall of Fame“ des Kanusports beim Spaziergang entdecken

Entlang der Bauschutzwand am Augsburger Eiskanal sind historische und sportliche Details über die Olympiaanlage zu erfahren.

Von Andrea Bogenreuther

Wer den Lockdown für einen Spaziergang entlang des Eiskanals Richtung Hochablass nutzt, kann sich seit Mitte Januar über die Höhepunkte der Augsburger Kanuslalomgeschichte informieren. Weil die Olympia-Anlage von 1972 im Zuge der Generalsanierung für die Weltmeisterschaft 2022 gesperrt ist, wurde ein Bauzaun in eine 200 Meter lange Präsentationsfläche für Bilder und Infotafeln genutzt.

Augsburger Kanuvereine zeigen ihre erfolgreichsten Sportler

Auf Initiative der Stadt haben die beiden Augsburger Kanuvereine AKV und Kanu Schwaben Steckbriefe ihrer erfolgreichsten Sportlerinnen und Sportler aus unterschiedlichen Disziplinen zusammengetragen. Ausgewählt wurden sie im Büro der Kanu-WM. Entstanden ist so eine Ruhmeshalle („Hall of Fame“) des Augsburger Kanusports in seinen vielen Facetten. Darunter natürlich auch Porträts der drei bisherigen olympischen Goldmedaillengewinner aus Augsburg im Kanuslalom: Elisabeth Micheler-Jones (1992), Oliver Fix (1996) und Alexander Grimm (2008). Aber auch aktuelle Spitzenkanuten wie Hannes Aigner, der Weltmeister von 2018, oder Sideris Tasiadis, der olympische Silbermedaillengewinner von London 2012.

Schautafeln zum Wildwassersport und zur Geschichte des Eiskanals

Dem Rafting und dem Wildwasser-Rennsport sind ebenso Schautafeln gewidmet wie der Geschichte des Eiskanals, die mit dem Bau des Wasserwerks am Hochablass im Jahre 1879 ihren Anfang nahm. Auch die bisherigen Weltmeisterschaften 1957, 1985 und 2003 sind dokumentiert. Die „Hall of Fame“ umfasst rund zehn Großplakate von knapp zwei Metern Breite. Insgesamt wurden an ausgewählten Stellen 52 Großplakate angebracht.

Beeilen müssen sich Interessierte allerdings nicht, der Bauzaun wird wohl bis zum Ende der Sanierungsarbeiten im Frühjahr 2022 bestehen bleiben.

