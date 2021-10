Augsburger Handballschiedsrichter Kolb pfeift nun Bundesliga

Plus Der Augsburger André Kolb und der Münchner Markus Kauth sind als Schiedsrichter-Gespann in die prestigeträchtige Männer-Bundesliga aufgestiegen. Dafür war viel Einsatz nötig.

Aufstiege sind nicht nur für Sportmannschaften ein Grund zu feiern, auch Schiedsrichter werden regelmäßig überprüft und bei entsprechenden Leistungen nach oben berufen. Ein Gespann, bei dem sich der Erfolg schneller eingestellt hat als eigentlich üblich, sind die Handball-Schiedsrichter André Kolb und Markus Kauth. Quasi im Express-Tempo sind der zugezogene Augsburger Kolb und der Münchner Kauth, beide 26 Jahre alt, von der Bezirksoberliga in die Bundesliga aufgestiegen. Ende September durften sie ihr erstes Spiel in der Beletage des Handballs pfeifen.