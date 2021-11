Handball

10:52 Uhr

Haunstettens Handballerinnen sind im Spitzenspiel chancenlos

Plus Haunstetter Frauen verlieren klar gegen Allensbach und kassieren damit die erste Niederlage der Saison.

Am siebten Spieltag der 3. Liga hat es die Handballerinnen des TSV Haunstetten nun auch erwischt: Ausgerechnet im Schlagerspiel Erster gegen Zweiter gab es für die Rot-Weißen mit 21:25 (9:15) gegen den SV Allensbach die erste Niederlage der Saison. So haben sie nun als Letzter in Gruppe F ihre weiße Weste verloren.

