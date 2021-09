Haunstetter Handballerinnen gelingt der perfekte Start

Plus Haunstetter Frauen überzeugen zum Saisonauftakt mit einem 33:28 in Göppingen

Das war ein perfekter Start für die Handballfrauen des TSV Haunstetten in ihrem ersten Saisonspiel der Dritten Liga: Mit 33:28 (18:16) behielten die Rot-Weißen bei Frischauf! Göppingen II die Oberhand und überzeugten dabei mit einem bemerkenswerten Auftritt.