Handball-Legende Erhard Wunderlich bekommt eigene Allee

Exklusiv Eine Straße in der Nähe der Augsburger Sporthalle wird nach dem deutschen "Handballer des Jahrhunderts" umbenannt. Am Samstag wäre er 63 Jahre alt geworden.

Die Frage nach dem größten Augsburger Sportler aller Zeiten, ist mitunter eine Frage der Perspektive. Gemeinhin wird Helmut Haller als solcher gesehen. Wer es hingegen mit dem Handball hält, sieht Erhard Wunderlich in führender Position. 1978 gewann er den Weltmeistertitel, 1984 Olympisches Silber, obendrein siegte Wunderlich vier Mal im Europapokal. Als 19-Jähriger verließ er den FC Augsburg und seine Heimatstadt und wechselte zum VfL Gummersbach und später zum FC Barcelona.

Während nach Haller im Stadtteil Oberhausen ein Platz benannt ist und an der Augsburger Fußballarena ein Denkmal an ihn erinnert, blieb Wunderlich eine ähnliche Ehre lange Zeit verwehrt. Lediglich die Namensgebung der in die Jahre gekommenen Erhard-Wunderlich-Sporthalle über dem Rosenauberg erinnerte an den berühmten Sohn der Stadt, der dort einst entdeckt worden war.

Die Zufahrt zur Augsburger Sporthalle wird nach Wunderlich benannt

Im Februar wird sich dies nun ändern. Wie die Stadt inzwischen bestätigt hat, bekommt Wunderlich eine eigene Straße. Die Zufahrt zur Augsburger Sporthalle auf der westlichen Seite des Parkplatzes, die an den Wittelsbacher Park angrenzt und bisher keinen Namen trägt, soll künftig Erhard-Wunderlich-Allee heißen. Offiziell wird die Namensnennung am 14. Februar, wenn Oberbürgermeister Kurt Gribl die Straße im Rahmen eines Festakts einweihen wird.

Die Augsburger Erhard Wunderlich Halle am Wittelsbacher Park. Die Zufahrt entlang des Parks soll nun ebenfalls den Namen des berühmten Handballers tragen. Bild: Ulrich Wagner

Neben einem Jugendturnier ist an diesem Tag eine Fotoausstellung geplant, die an Wunderlichs Wirken erinnern soll. Darunter Bilder, die bisher nicht an die Öffentlichkeit gedrungen sind. Zudem haben sich prominente Weggefährten Wunderlichs angekündigt. Der ehemalige Nationalspieler Kurt Klühspies hat bereits sein Kommen zugesagt, auch Heiner Brand, als Spieler und Nationaltrainer Weltmeister, soll zu den Gästen der Veranstaltung zählen, die am Nachmittag stattfinden wird. 2012 erlag Wunderlich mit 55 Jahren einem Krebsleiden und wurde in Gersthofen beigesetzt. Am Samstag, 13. Dezember wäre der deutsche "Handballer des Jahrhunderts" 63 Jahre alt geworden. (joga, klan)

Erhard Wunderlich, hier eine Aufnahme aus dem November 2004, war einer der besten Handballer aller Zeiten. 2012 starb er an einem Krebsleiden. Bild: Witters

