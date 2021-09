Rolf Babbe, ein FCA-Handballer der ersten Stunde

Plus Der 80-jährige Rolf Babbe war Spieler und Funktionär bei einer Abteilung des Fußball-Bundesligisten, an die sich kaum einer mehr erinnert. Der Jubilar dafür umso mehr.

Großfeld-, Kleinfeld- und schließlich Hallenhandball. Rolf Babbe hat den intensiven Wandel in dieser Sportart vor mehr als einem halben Jahrhundert hautnah miterlebt. Erst als aktiver Spieler, später als Trainer und in den frühen 1980er Jahren auch als Funktionär. Erst beim BC Augsburg und ab der Fusion 1969 beim FC Augsburg. Rolf Babbe, der im April seinen 80. Geburtstag feiern konnte, war und ist ein Handballer vom Scheitel bis zur Sohle, der dieser Sportart schon seit mehr als 60 Jahren treu geblieben ist. Er verfügt über ein großes Erinnerungsvermögen und verpasst heute noch, vor allen Dingen im Fernsehen, kaum ein Spiel.