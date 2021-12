Handballerin Sarah Irmler: „Das WM-Viertelfinale ist ein realistisches Ziel“

Plus Vor dem WM-Start traut Sarah Irmler dem deutschen Teams viel zu. Die Drittligaspielerin des TSV Haunstetten will selbst 2022 wieder das deutsche Trikot tragen.

Manchen wird die Weltmeisterschaft der Handballerinnen überraschen, Sarah Irmler nicht. „Natürlich verfolge ich das Turnier“, sagt die 24-Jährige. Am Donnerstag bestreitet die deutsche Nationalmannschaft ihr erstes Vorrundenspiel gegen Tschechien (18 Uhr). Die Mannschaft von Bundestrainer Henk Groener sollte diese Partie gewinnen, um sich eine gute Ausgangsposition in Gruppe E und der möglichen Zwischenrunde zu verschaffen. Weitere Gegner sind die Slowakei und Ungarn.