Haunstetter Handballer feiern in eigener Halle

Beim letzten Doppel-Heimspieltag gewinnen die abstiegsgefährdeten Bayernliga-Männer das Derby gegen Friedberg 22:21 und die Frauen schlagen Metzingen 26:23

Die Handballer/innen des TSV Haunstetten haben sich mit zwei Siegen bei ihrem letzten Heimspielwochenende von ihren Fans verabschiedet. Die Drittliga-Handballerinnen gewannen gegen die TuS Metzingen II mit 26:23 und die Bayernliga-Männer gaben im Abstiegskampf mit dem 22:21-Sieg im Derby gegen TSV Friedberg ein kräftiges Lebenszeichen von sich.

Nach einem begeisternden Match siegten die Haunstetterinnen gegen die Bundesliga-Reserve des TuS Metzingen mit 26:23 (13:12) und zeigten sich, nachdem der Klassenerhalt schon gesichert war, endlich wieder einmal von ihrer besten Seite. Kampf war Trumpf über die gesamte Spielzeit und von Beginn an deutete sich an, was da auf den TSV zukommt. Die Gäste waren zwar nur mit kleinem Kader angereist, aber dieser hatte es in sich: Angeführt von ihren Protagonisten Saskia Wagner (insgesamt elf Treffer) und Miriam Welser (5) setzten sie der Haunstetter Defensive erheblich zu. Bereits im ersten Durchgang wechselten die Führungen fast im Minutentakt und keinem Team gelang es sich abzusetzen. Nach der Halbzeit drohte das Spiel zu kippen nach dem 20:18 für den TSV, als Metzingen mit drei Treffern in Serie stark an der Psyche gekratzt hatte. Jetzt hielt jedoch die Defensive samt Torhüterin Leni Frey und der TSV hatte sich eineinhalb Minuten vor dem Ende wieder in Front gebracht (25:23). Der TuS riskierte mit offener Deckung noch einmal alles, musste aber dann auch noch das 26:23 durch Sarah Irmler einstecken. Haunstettens Trainer Vornehm zeigte sich sehr zufrieden mit dem Auftritt: „Ein wenig spannender hätte es schon sein dürfen, aber für die Zuschauer war das optimal. Wir sollten das Gezeigte sowohl für das letzte Spiel als auch für die kommende Runde mitnehmen, denn in dieser Mannschaft ist noch einiges drin.“ Die Abschlussreise führt den TSV am 1. Mai zum TV Möglingen (16 Uhr) und hier will man die Vorgaben auch umsetzen.

TSV Haunstetten Frey, Smotzek Sv. (Tor); Irmler (8/1), Horner (5), Niebert (4/1), Walter, Duschner, Keßler (je 2), Henkel, Hänsel, Hoffmann (je 1), Bohnet, Joerss, Knöpfle

Zittern bis zur Schlusssekunde

Der Bayernligist braucht zwei eigene Siege und die Hilfe der Konkurrenz, um den Klassenerhalt doch noch zu schaffen; die erste Etappe ist mit dem 22:21 (10:13)-Derbysieg gegen TSV Friedberg schon einmal geschafft, am Ziel ist man allerdings noch lange nicht. Der Gastgeber lag zur Halbzeit mit drei Toren zurück und musste sich etwas einfallen lassen.

Das tat er in Form der wohl besten Abwehrleistung der Saison. Haunstetten trieb die Gäste zur Verzweiflung, gewann so gut wie jeden Zweikampf und zwang Friedberg zu falschen Entscheidungen, die man mit schnellen Gegenangriffen sofort eiskalt bestrafte. Die Gastgeber waren oftmals nur noch durch Fouls zu stoppen, die logische Konsequenz waren etliche Siebenmeterwürfe, die Florian Zimmerly verwandelte.

Dennoch musste man im Haunstetter Lager bis zur Schlusssekunde zittern. Der letzte Angriff gehörte den Gästen, die in Überzahl über Stefan Tischinger zum Wurf kamen. Doch der ehemalige Haunstetter warf knapp über das Tor. Der Jubel nach dem zweiten Derby-Sieg in dieser Saison kannte aus Sicht des Gastgebers keine Grenzen. „Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft. Wir haben uns nie aufgegeben, sondern haben nach dem Rückstand die Einsatzbereitschaft nochmals nach oben gefahren. Die Abwehrleistung heute war phänomenal“, so Trainer Michael Rothfischer.

Friedberg steht längst als Tabellenfünfter fest, während der Vorsprung von Haunstetten auf den derzeit ersten Abstiegsplatz nur einen Punkt beträgt. Haunstettens Chance auf den zuvor in weite Ferne gerückten Klassenerhalt bleibt dadurch weiterhin möglich. Dafür ist aber ein weiterer Sieg im letzten Saisonspiel gegen die Zweitliga-Reserve der DJK Rimpar Pflicht.

TSV Haunstetten Rothfischer, Fischer D. (Tor); Zimmerly (11/8); Schnitzlein (4); Jankrift, Singer (je 3); Bause (1); Albrecht, Smotzek, Manz, Paulik, Gaedt, Wiesner, Fischer F.

