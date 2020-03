12:43 Uhr

Haunstetter Handballerinnen wehren sich tapfer

Augsburger Drittliga-Team verliert gegen den Favoriten TuS Metzingen II trotzdem nach aufopferungsvollem Kampf

Von Herbert Vornehm

Der Tabellenführer war am Ende eine Nummer zu groß für die Drittliga-Handballerinnen des TSV Haunstetten: Mit 25:31 (12:15) mussten sich die Gastgeber dem TuS Metzingen II nach aufopferungsvollem Kampf geschlagen geben und stehen nun vor den letzten fünf Partien auf Rang sechs.

Viel vorgenommen hatte man sich auf TSV-Seite vor der Auseinandersetzung mit der Bundesliga-Reserve, das Ganze war allerdings bereits nach fünf gespielten Minuten verpufft: Die Gäste zeigten gleich ihre Klasse und legten eine 4:0-Führung hin, die Schlimmes andeutete.

Aber Haunstetten kam ins Spiel: Gegen den enorm zweikampfstarken Rückraum agierte man in Folge entschlossener und nach vielen gelungenen eigenen Kombinationen war der Rückstand bis zur Pause beim 12:15 mehr als erträglich. Der TSV hatte nach Wiederanpfiff jetzt sogar seine beste Phase, kam immer näher und fand beim 16:17 (35.) und 18:19 (38.) sogar Anschluss. Als allerdings der mögliche Ausgleich nach einem Fangfehler im Gegenstoß vergeben war, setzte sich Metzingen mit drei Treffern in Serie wieder ab und ließ auch in Folge keine weitere Annäherung mehr zu.

Rund 200 Zuschauer sehen packende Partie

Dennoch sahen die rund 200 Zuseher eine packende Drittliga-Partie, in der der TSV andeutete, welches Potenzial in ihm steckt. Zufrieden war auch das Trainergespann Vornehm/Högl trotz der am Ende deutlichen Niederlage: „Wir haben uns achtbar aus der Affäre gezogen. Den zweitligatauglichen TuS-Rückraum kannst Du einfach kaum ausschalten.“ Die Parade-Achse Panzda/Degenhardt/Quist zeigte sich für 25 der 31 Gästetreffer verantwortlich und hatte so dem TSV praktisch im Alleingang den Zahn gezogen. Eine großartige Rückkehr nach Verletzungspause feierte die erst 16-jährige Haunstetter Nachwuchsspielerin Michelle Schäfer mit fünf blitzsauberen Toren. (hv)

TSV Haunstetten Frey, Albrecht (Tor); Schäfer (5), Hoffmann (4), Horner (3), Irmler (3/1), Fischer, Joerss, Keßler, Hänsel (je 2), Knöpfle (1), Niebert (1/1), Walter, Kurstedt, Driske

Themen folgen