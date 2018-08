vor 24 Min.

Heimstärke demonstrieren Lokalsport

A-Junioren treffen auf Hoffenheim

Auswärts haben die A-Junioren des FC Augsburg bisher in der Bundesliga Süd/Südwest beide Spiele gewonnen. Nun peilen Trainer Martin Lanzinger und Co. auch den ersten Heimsieg an. Im Rosenaustadion haben die Augsburger am Sonntag (11 Uhr) den amtierenden Meister TSG 1899 Hoffenheim zu Gast. Den hatten die Augsburger in der vergangenen Saison durch ihren Sieg gegen Bayern München zum Meister gemacht. In dieser Saison ist Hoffenheims Trainer Marcel Rapp mit seinem Team noch nicht so richtig in Schwung gekommen. Die Augsburger haben sich einiges vorgenommen. „Hoffenheim hat auch in dieser Saison eine starke Mannschaft. Unser Ziel ist es aber, den jetzigen Tabellenplatz zu behaupten. Personalprobleme haben wir keine“, so FCA-Trainer Lanzinger.

Die B-Junioren des FCA stehen am Samstag (13.30 Uhr) beim VfB Stuttgart vor einer schweren Aufgabe. Gleich fünf Stuttgarter sind zum DFB-Lehrgang der U17 eingeladen, bei dem auch Augsburgs Adrien Koudelka dabei ist. Als Tabellenvierter kann der FCA allerdings mit Selbstvertrauen antreten. (AZ)

Themen Folgen