vor 21 Min.

Heiß aufs Eis

AEV startet in Köln in die Saison

Nach fünf Wochen Vorbereitung auf dem Eis wird es nun ernst für das DNL-Team der Augsburger Panther um den neuen Chefcoach Niels Garbe. Er hat nach dem Rücktritt von Michael Bakos Ende Juli zusammen mit Co-Trainer Torsten Fendt die wohl jüngste Eishockey-U20-Mannschaft der DNL übernommen hat.

Niels Garbe erhielt seinen Bachelor an der Helia University in Vierumäki, Finnland, in „Sports and Leisure Management based on ice hockey“ und war zuletzt Head Coach der U15 und Co-Trainer der Senioren bei den Lindau Islanders. Auch bei den Frankfurter Löwen war der 33-Jährige bereits im deutschen Nachwuchs-Eishockey tätig.

Aus der letztjährigen U20-Mannschaft sind alters- und wechselbedingt zehn Abgänge zu kompensieren. Von den AEV-Topscorern Hlozek, Bakos, Peter und Bullnheimer, die in der 2018/2019-Hauptrunde unter den fünf besten Scorern der Deutschen Nachwuchs-Liga vertreten waren und wesentlich zum Erreichen der Playoffs beigetragen hatten, steht für die neue Saison nur noch Donat Peter zur Verfügung.

Acht Neuzugänge, sechs Spieler aus dem eigenen Nachwuchs und zwölf DNL-erfahrene Spieler sind zu einem neuen Team zu formen.

In den Vorbereitungsspielen zeigte sich nach einem eher mäßigen Start in Bietigheim mit einer 1:2-Niederlage ein deutlicher Aufwärtstrend in den nachfolgenden Spielen. So konnte der in der DNL 2 spielende EV Füssen mit 7:0 und 8:0 deutlich auf Abstand gehalten werden.

Wesentlich wichtiger jedoch war, dass die U20-Eishockeyspieler zweimal gegen den Liga-Konkurrenten EV Regensburg mit 5:3 und 3:2 im Penaltyschiessen die Oberhand behielten.

Jetzt geht es zu den Kölner Haien, die in der vergangenen Saison hinter Mannheim Vizemeister wurden. Spielbeginn ist am Samstag um 16.30 und am Sonntag um 12 Uhr. In der Vorbereitung konnte der KEC sowohl Iserlohn mit 10:3 als auch Krefeld jeweils mit 4:3 und 7:5 besiegen. Garbe gibt sich kämpferisch: „Die Mannschaft ist bereit, um Punkte aus Köln zu entführen.“ (cs)

Beide Spiele werden im Livestream unter www.sporttotal.tv übertragen.

Themen Folgen