Heiß und motiviert

TG Viktoria hat noch Rechnung offen. TSV Haunstetten im Abstiegskampf

Weil der TSV Haunstetten gegen den Derbyrivalen TSV Bobingen eine 1:3-Niederlage einstecken musste, bleibt er auf Rang 13 weiterhin in höchster Abstiegsnot. Schützenhilfe gab es von der TG Viktoria, die mit einem 1:0-Auswärtssieg beim FC Heimertingen (25 Punkte) einen weiteren Konkurrenten auf Abstand hielt. Viktoria hat nun 41 Punkte angehäuft und ist auf Rang fünf liegend alle möglichen Abstiegssorgen los.

Lange Zeit war das Derby gegen Bobingen ein Match auf Augenhöhe. Die Gäste agierten entschlossener und gingen durch Nam (9.) in Führung, doch die Rot-Weißen kamen durch Elvis Hajdarevic zum Ausgleich (22.). Als die Partie dahinplätscherte, wurden die Gastgeber nach einem gelungenen Spielzug wiederum durch Nam kalt erwischt (64.) und mussten sich durch ein Tor von Vogt (86.) mit der neunten Heimniederlage abfinden. „In kämpferischer Hinsicht kann ich der Elf keinen Vorwurf machen, doch vor dem Gästetor waren wir nicht zielstrebig genug. Ich hatte schon vor dem Anpfiff ein mulmiges Gefühl, das sich leider bestätigt hat“, gab TSV-Spartenleiter Günther Schmidt zu. Doch Schmidt bleibt optimistisch vor dem Auswärtsspiel in Erkheim (Samstag, 15 Uhr). „Ich sehe uns nicht chancenlos. Zwar wissen wir um die Stärke der Allgäuer, doch mit der entsprechenden Einstellung können wir beim Aufstiegsaspiranten punkten.“

Das Gastspiel in Heimertingen schien sich auf ein 0:0 einzupendeln, bis der eingewechselte Simon Weber kurz vor Schluss den Auswärtssieg festmachen konnte (85.). „Erst in der zweiten Hälfte hat sich meine Elf zusammengerissen und eine bessere Leistung gezeigt. Vom Zeitpunkt des Siegtores her ist der Dreier als glücklich zu bewerten. Es war insgesamt kein fußballerischer Leckerbissen, aber unterm Strich sind es drei Punkte“, bilanzierte TGVA-Coach Andreas Jenik. Am Samstag (15.30 Uhr) erwartet seine Elf das bereits abgestiegene Schlusslicht TSV Neusäß. „Da Neusäß in Bobingen und gegen Erkheim jeweils ein Unentschieden erzielen konnte, nehmen wir den Kontrahenten sehr ernst. Wir müssen diese Partie sehr konzentriert angehen und jegliche Überheblichkeit vermeiden“, betont Andreas Jenik.

Für das Nachholspiel am Mittwoch, 9. Mai, beim TSV Bobingen (18.30 Uhr) macht der Trainer eine noch deutlichere Ansage: „Dort wollen wir auf jeden Fall einen Dreier mitnehmen. Die dubiose Spielabsage damals im März hat uns ziemlich geärgert. Deswegen werden meine Jungs heiß und hoch motiviert sein!“ (chw)

