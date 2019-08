18:05 Uhr

Heißer Kampf um Weltranglisten-Punkte

Bei den Schwaben Open auf der Anlage des TC Augsburg am Siebentischwald zeigen die deutschen Spieler richtig Biss. Am heutigen Dienstag greifen die Lokalmatadore im Doppel an

Von Andrea Bogenreuther

Mit einem gefühlvollen Stoppball, der seinen Gegner ins Leere laufen ließ, setzte der deutsche Tennisprofi Sebastian Hassan den Schlusspunkt auf sein erstes Match auf Augsburger Boden. Mit einem ungefährdeten 6:2, 6:4-Sieg gegen den Franzosen Tak Khunn Wang zog der deutsche Tennisprofi, der auch die libanesische Staatsbürgerschaft besitzt, in die zweite Runde des ATP Challenger-Turniers ein. Der 24-Jährige spielt auch im Davis-Cup für den Libanon, in Augsburg geht es Sebastian Hassan vor allem um die nötigen Weltranglistenpunkte, um sich für die US Open zu empfehlen.

So war es ein Vorteil, dass er sich in seinem ersten Match auf der Tennisanlage des TC Augsburg am Siebentischwald gleich von Beginn an sehr wohlgefühlt hat. „Diese Anlage, eingebettet in die Landschaft mit dem Botanischen Garten in der Nähe, macht schon Eindruck. Für die erste Runde des Turniers waren sehr viele Zuschauer da. Deshalb freue ich mich auf meine zweite Runde auf dem Centre Court“, sagte Hassan, der sein Auftaktspiel auf einem von zwei Nebenplätzen bestritt, am Dienstag aber auf dem Hauptplatz gegen seinen Zweitrundengegner Lukas Rosol aus Tschechien spielt.

Denn Platz eins mit der 500 Zuschauer fassenden Stahltribüne war am ersten Tag nicht umsonst für einen anderen deutschen Kollegen reserviert: für Peter Heller. Der ehemalige Zweitplatzierte der ITF–Weltrangliste lieferte sich mit seinem spanischen Kontrahenten Oriol Roca Batalia ein verbissenes und hoch spannendes Duell auf Augenhöhe. Gegen den Spanier durfte sich der 26-Jährige aus Cham, der auf Rang 328 der ATF-Weltrangliste etwa 15 Plätze vor ihm steht, keinerlei Unkonzentriertheiten erlauben. Mit starken Topspins und kraftvollen Grundlinienduelle beharkten sich beide Spieler über knapp drei Stunden. Wurden die ersten beiden Sätze noch im Tiebreak entschieden, gelang es Heller im dritten Satz, langsam die Kontrolle zu übernehmen und das Match schließlich mit 6:4 auf seine Seite zu ziehen. Heller trifft in Runde zwei auf den nächsten Spanier, Mario Vilella Martinez, die Nummer 269 der ATF-Weltrangliste. Außer Peter Heller und Sebastian Hassan zog von den deutschen Teilnehmern auch Carlos Taberner (6:2, 6:4 gegen den Franzosen Arthur Rinderknech) in die zweite Runde ein. Für Kai Lemstra hingegen ist zumindest der Einzelwettbewerb bei den Schwaben Open nach einer 4:6, 2:6-Niederlage gegen den Argentinier Facundo Mena beendet. Lemstra wird allerdings noch einmal im Doppel antreten – und dort am Dienstag mit seinem Partner Robert Strombachs auf die Augsburger Lokalmatadoren treffen. Die TCA-Mitglieder Constantin Frantzen und Luca Wiedenmann haben für die Doppel-Konkurrenz bei den Schwaben Open eine Wildcard erhalten und blicken ihrem ersten Einsatz, der voraussichtlich am frühen Dienstagnachmittag stattfindet, entgegen.

Dann werden erneut viele Zuschauer und auch Klubmitglieder auf die TCA-Anlage strömen, die gut damit beraten sind, bei hohen Temperaturen ausreichend Sonnencreme und Sonnenschutz mitzubringen. Die große Anzahl an Tennisfreunden, die bereits am Montag, am ersten Wettkampftag, den Weg zum Turnier fand, kam bei 31 Grad gehörig ins Schwitzen. Schließlich bietet die nach Süden ausgerichtete Tribüne zwar perfekte Übersicht, aber keinerlei Schutz vor der teils sengenden Hitze. Dazu orientieren sich die Getränkepreise am hohen Niveau der Leistungen, die die internationale Spielerelite zum Turnier-Auftakt erbrachten.

Auch am Dienstag wird dort Spitzentennis erwartet, denn dann greifen auch die gesetzten Spieler wie Mats Moraing, Yannik Hanfmann und Matthias Bachinger an. Nur einen bitteren Ausfall mussten die Organisatoren von der ATF Challenger Tour vermelden: Publikumsliebling Dustin Brown wird aufgrund einer Verletzung doch nicht nach Augsburg kommen.

