vor 39 Min.

Heißer Tennis-Sommer in Augsburg

Die hochklassigen Mannschaften aus der Fuggerstadt eilen von Sieg zu Sieg - und dann wartet Anfang August auch noch das ATP-Turnier

Von Robert Götz

Der Sonntag war für Anton Huber voller Rätsel. „Ich kann gar nicht glauben, dass es nach den Einzeln 6:0 für uns steht, und das in der Regionalliga“, erzählte der Chef des TC Schwaben. Damit stand der Sieg seiner Tennisfrauen gegen den TC Aschheim nach den Einzeln fest. Der TC Schwaben scheint nach 12:0 Punkten auf dem Weg zur Meisterschaft kaum mehr zu stoppen zu sein.

Was Huber noch mehr überraschte: Beide Teams sprachen sich dafür aus, trotz der enormen Hitze die Doppel auszuspielen. „Es hat 35 Grad im Schatten, auf dem Platz sind es noch deutlich mehr, aber was soll ich sagen.“ Vielleicht, dass die Spielerinnen doch an ihre Gesundheit denken sollten. Doch die Tennisspieler sind hart im Nehmen. „Wir sind ein Outdoor-Sport. Da gehört Hitze genauso dazu wie Nieselregen“, sagt Huber. Er hatte auf den Plätzen Wasser-Eimer aufstellen lassen und nasse Handtücher verteilt, mit denen sich die Spielerinnen abkühlen konnten. Zudem beeilten sich die Schwaben-Frauen. Sie verloren in den Einzeln nur einen Satz und hatten so noch genügend Energie die Doppel zu spielen.

Aber nicht nur der TC Schwaben sorgt derzeit für positive Schlagzeilen im Tennis-Punktspielbetrieb. Ein paar hundert Meter die Stadionstraße hinunter gewannen die Bayernliga-Männer des TC Schießgraben ihr Heimspiel gegen den TC RW Straubing mit 7:2. Die Hausherren führten nach den Einzeln 5:1 und teilten die Doppel auf. Für Hannes Wagner waren die hohen Temperaturen kein Aufreger. „Mir ist die Wärme lieber, als wenn es Nieselregen und zehn Grad hat“, sagt der Punktegarant des TC Schießgraben. Sechs Einzel, sechs Siege, lautet seine makellose Bilanz. Mit dem Sieg gegen Straubing hält der Aufsteiger mit 8:4 Punkten Anschluss zur Spitze. „Unser Ziel in diesem Jahr war der Klassenerhalt. Man sieht, was für ein Potenzial wir in der Mannschaft haben“, freute sich Mannschaftsführer Vilislav Vassilev.

TCA-Frauen eilen von Sieg zu Sieg

Und auch die Bayernliga-Frauen des TC Augsburg eilen von Sieg zu Sieg. Sie machten auswärts mit Gastgeber MTTC Iphitos München kurzen Prozess. Nach den Einzeln stand es 6:0 für den TCA. Das Team um die Spitzenspielerin Anastasia Detiuc gab in den sechs Partien keinen einzigen Satz und insgesamt nur 18 Spiele ab. Die Doppel wurden auch für den TCA gewertet. Im ICE-Tempo war die Partie entschieden. Auch so kann man den hohen Temperaturen aus dem Weg gehen. Die TCA-Frauen führen ohne Verlustpunkt die Tabelle an, die Schwaben-Frauen auch, der TC Schießgraben überrascht in der Bayernliga.

Tennis-Augsburg zeigt eine bemerkenswerte Stärke. Am nächsten Samstag steigen dann auch die Regionalliga–Männer des TCA in die Punkterunde ein. Der Aufsteiger, dem Beobachter der Szene durchaus eine gute Rolle zuzutrauen, muss beim TC Rot-Blau Regensburg antreten.

Es rührt sich etwas in der Tennisszene. Denn das Highlight mit dem ATP-Challenger-Turnier (vom 5. bis zum 11. August) auf der Anlage des TC Augsburg steht ja noch bevor. Es ist ein heißer Augsburger Tennis-Sommer und das nicht nur wegen der Temperaturen.

Themen Folgen