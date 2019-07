14:54 Uhr

Hurra, wir fahren nach Berlin!

So ausgelassen freuten sich die Schüler der Heinrich-von-Buz-Realschule über ihren Titelgewinn. Im September vertreten sie das Bundesland Bayern bei der deutschen Meisterschaft in Berlin.

Schüler der Heinrich-von-Buz-Realschule gewinnen gegen die Partnerschule des FC Bayern München und qualifizieren sich für die deutsche Meisterschaft

Es ist tatsächlich passiert, die Heinrich-von-Buz-Realschule ist bayerischer Fußballmeister in der Altersklasse II (Jahrgang 2003 bis 2005) geworden und erreichte damit den größten Erfolg auf fußballerischer Ebene in ihrer Geschichte. Dabei stand das Turnier für die Augsburger eigentlich unter keinem guten Stern.

Aufgrund unterschiedlicher unglücklicher Umstände stand dem Team um die Trainer Tobias Lutz und Michael Golla, der durch Robert Wagner ersetzt wurde, eine sehr junge und nur mit zwei Kaderspielern des FC Augsburg besetzte Truppe zur Verfügung. Als Gegner standen der Nordbayernmeister Bamberg und das Theodor-Linden-Gymnasium, die Partnerschule des FC Bayern, der TSV 1860 München und der SpVgg Unterhaching auf dem Plan. Der Serienmeister aus München war auch in diesem Jahr wieder der große Favorit.

Im ersten Spiel bei besten Fußballbedingungen standen sich die beiden Meister aus Nord- und Südbayern gegenüber. Es entwickelte sich ein Spiel, das zuerst vor allem im Mittelfeld ausgetragen wurde. Nach zehn Minuten übernahmen die Augsburger die Kontrolle und erzielten durch Jermaine Meilinger nach einer schnellen Balleroberung am gegnerischen Sechzehner die 1:0-Führung. Die zweiten 25 Minuten wurden dadurch bestimmt, dass Bamberg auf den Ausgleich drängte, aber kaum zu Chancen kam. Die Augsburger Jungs um Kapitän David Schmid behielten das Spiel unter Kontrolle. Ein schneller Konter – erfolgreich abgeschlossen durch Janick Piller – brachte die endgültige Entscheidung.

Top-Torschütze Jermaine Meilinger

Die Partie gegen das Theo-Linden-Gymnasium entwickelte sich zum absoluten Kracher des Tages. Schließlich würde der Gewinner die Farben Bayerns bei der deutschen Meisterschaft vertreten. So begann das Spiel auch gleich anders als das erste gegen Bamberg. Die etwas tiefer stehenden Augsburger schafften es, den technisch starken Münchnern immer wieder mit Nadelstichen und klugen Balleroberung wehzutun. Aus einem Ballverlust im Mittelfeld entstand so auch die erste Großchance durch Jermaine Meilinger, der alleine auf den Keeper der Münchner zulief, in diesem aber noch seinen Meister fand. Es folgten zwei weitere gefährliche Abschlüsse, während München nur schwer ins Spiel fand.

Allerdings wurde zum Ende der ersten Halbzeit deutlich, warum das Theo-Lingen-Gymnasium den Status des Seriensiegers innehat. Aus ihrer eigentlich ersten Chance des Spiels nach einem Freistoß aus dem linken Halbfeld fiel die 1:0-Führung für die Oberbayern.

Doch auch der Rückschlag zu einem psychologisch sehr ungünstigen Zeitpunkt ließ die Heinrich-von-Buz-Schüler nicht aufstecken. In der 29. Minute wurden der Mut und Einsatz der Augsburger belohnt. Nach einem Freistoß schaffte es der Augsburger Goalgetter Jermaine Meilinger, den Ball im linken unteren Eck zu versenken.

Und der Treffer zeigte Wirkung. München versuchte zwar weiterhin über Technik die Spielkontrolle zu erlangen, aber das Pressing und der unbedingte Wille der Augsburger sowie ihre immer wieder brandgefährlichen Konter ließen den Topfavoriten nicht mehr wirklich zur Entfaltung kommen.

Nach einer Serie von weiteren guten Einschussmöglichkeiten war es erneut wieder Jermaine Meilinger, der im Sechzehner mit einem beherzten Schuss ins lange rechte Eck in der 47. Minute zur viel umjubelten Führung einschoss. München warf nun alles nach vorne und hatte noch zwei gute Möglichkeiten zu verzeichnen. Doch die Augsburger hielten dem Druck stand und wehrten alle Bemühungen der Gegner ab. Somit krönten sich die Kicker aus Augsburg-Oberhausen zum allerersten Mal zum bayerischen Meister und reisen damit Ende September nach Berlin. Dort wird die Heinrich-von-Buz-Schule das Bundesland Bayern bei der deutschen Meisterschaft vertreten. (pm)

