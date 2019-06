vor 3 Min.

I-Tüpfelchen fehlt

U17-Juniorinnen des TSV Schwaben verpassen Bundesliga-Aufstieg

Die U17-Juniorinnen des TSV Schwaben Augsburg haben den Bundesliga-Aufstieg verpasst. Nach einer außergewöhnlichen und sehr erfolgreichen Bayernliga-Saison konnte man in den beiden entscheidenden Spielen nicht das „i“-Tüpfelchen setzen. Nach dem unglücklichen 1:1 vergangene Woche gegen den hessischen Meister MSG Bad Vilbel auf heimischem Rasen, verlor man das zweite Aufstiegsspiel beim FV Löchgau mit 2:3.

Bitter. Denn den Mädels aus Augsburg bescherten sie damit die erste und einzige Niederlage in der ganzen Saison. Nach dem Schlusspfiff war die Enttäuschung groß. Denn es war eigentlich eine beeindruckende Saison, in der man souverän Bayerischer Meister wurde, sich die Schwäbische und Bayerische Hallenkrone aufsetzen und den Schwäbischen Pokal in die Luft stemmen durfte.

„Wir sind uns sicher, dass – mit etwas Abstand, in ein paar Tagen, Wochen oder auch Monaten jeder und jede Einzelne stolz auf diese Saison zurückblicken und sagen kann: Schön, dass ich dabei war, es war einfach „meisterlich“, bilanzierte Schwaben-Trainer Marcus Köber eine außergewöhnliche Saison. (pm)

