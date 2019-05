vor 56 Min.

„Ich wusste nicht, wo ich stehe“

Elena Apel will am Wochenende auf ihrer Hausstrecke, dem Eiskanal, weiter für Furore sorgen.

Trotz zweier Verletzungen fuhr Schwaben-Kanutin Elena Apel bei der Qualifikation in Markkleeberg zwei Siege ein. Vor den Rennen am Augsburger Eiskanal hat die Canadier-Fahrerin trotzdem Respekt

Obwohl Ihnen in den Qualifikations-Rennen in Markkleeberg zwei Siege im Canadier Einer gelungen sind, sind Sie nicht ganz unbelastet in die Wettkämpfe gegangen. Im Vorfeld hatten Sie mit zwei Verletzungen zu kämpfen. Was war genau?

Erst einmal hatte ich eine Schulterecksgelenk-Entzündung. Ich denke, dass mein Training vielleicht ein bisschen zu viel und zu motiviert war. Und meine Rückenverletzung ist durch einen Trainingsunfall passiert. Durch einen Fahrfehler bin ich frontal in die Wand gekracht. Danach hatte ich Schmerzen im Rücken und musste länger pausieren. Erst mit der Schulter ein paar Wochen, dann mit dem Rücken ein paar Wochen. Dabei hatte ich geplant, in der Vorbereitung auf die neue Saison noch zwei internationale Rennen zu fahren, in Solkan und in Markkleeberg. Die musste ich leider beide ausfallen lassen. So wusste ich gar nicht, wo ich stehe.

Das war wahrscheinlich auch psychisch nicht so einfach zu verkraften?

Ja, das war schon schwer. Besonders vor so einer heißen Phase wie der Qualifikation. Da musste ich dann auf das vertrauen, was ich im Winter gemacht habe. In den letzten Vorbereitungswochen vor der Quali habe ich dann aber noch einmal angegriffen und mir das Gefühl fürs Wildwasser geholt.

Konnten Sie beim Paddeln dann voll durchziehen?

Jetzt im Wettkampf habe ich glücklicherweise nichts gespürt. In der Woche davor schon noch ein bisschen. Es war für mich gewissermaßen eine Punktlandung.

Welche Gefühle hatten Sie bei Ihrem Wettkampf?

Es wurde immer besser, Stück für Stück. Mein erstes Rennen war ein Kajak-Vorlauf, der ganz schief ging. Aber den habe ich gebraucht, um in den Wettkampf-Modus rein zukommen. Dann lief das Halbfinale im Canadier Einer schon besser und im Finale war dann alles perfekt.

Deswegen wollen Sie die „Doppelbelastung“, sowohl im Kajak Einer als auch im Canadier Einer zu starten, auch noch beibehalten?

Ja, ich brauche meine Routine und deshalb wollte ich diese vor dieser wichtigen Qualifikation nicht umstellen.

Wie sind Sie nach dem Sieg am ersten Tag in den zweiten Wettkampftag gegangen. Bleibt da Zeit zu feiern?

Ich habe mich schon sehr über meinen Sieg am ersten Tag gefreut, habe aber trotzdem versucht, auf dem Boden zu bleiben und den Fokus nicht zu verlieren. Ich habe auch noch einmal mit unserem Sport-Psychologen geredet und einen neuen Plan für den zweiten Tag gemacht. Damit ich nicht versuche, den Erfolg zu wiederholen, sondern dass ich den zweiten Tag wie einen neuen Wettkampf sehe. Das hat geklappt.

Kann nach den zwei Siegen von Markkleeberg noch etwas schief gehen mit Ihrer Qualifikation fürs Nationalteam bei den am Samstag und Sonntag anstehenden zwei Rennen auf dem Augsburger Eiskanal?

Ich denke schon, dass noch was passieren kann. In Augsburg verändert sich das Wasser sehr schnell. Ich bin gespannt, wie die Strecke hängen wird. Und ich versuche, mich wieder zu konzentrieren und den Fokus nicht zu verlieren. Man darf sich nicht beeinflussen lassen von diesem guten Wochenende. Ich kann mir jetzt zwar noch einen Fehlschuss erlauben, aber einer muss auch noch passen.

Ist es zuhause auf Ihrer Heimstrecke für Sie schwieriger oder leichter?

Ich bin mir da nicht sicher. Der Eiskanal hat sich verändert. Es wird sicher schwieriger als in Markkleeberg. Das Wasser ist in Augsburg nicht so brav. Man muss schneller reagieren können. Ich konnte aufgrund meiner Verletzungen in Augsburg zwar nicht sooft fahren. Aber verglichen mit den Sportlern, die von außerhalb kommen, habe ich mindestens den gleichen Stand, wenn nicht noch besser. Daraus muss ich etwas machen.

Wie klappt es für Sie, den Sport mit dem Beruf bei der Sportfördergruppe der Bundeswehr unter einen Hut zu bringen. Fühlen Sie sich gut unterstützt?

Ja absolut. Die Unterstützung ist mega. Für die Wettkämpfe und das Training bin ich immer freigestellt. Ich muss nur ab und an im Winter an einer Ausbildung teilnehmen oder ein paar Tage anwesend sein. Deshalb kann ich mich gut auf den Sport konzentrieren.

Wie waren die Reaktionen Ihrer starken Konkurrentinnen im Canadier-Einer, Andrea Herzog oder Jasmin Schornberg, auf Ihre starke Vorstellung und die zwei Siege in Markkleeberg?

Ich habe es ihnen nicht leicht gemacht. Wenn mir das jemand vor diesem Wochenende gesagt hätte, hätte ich das nie geglaubt. Auch wegen meiner Vorbereitung. Aber die Konkurrentinnen wissen natürlich auch, dass sich in Augsburg noch einmal alles ändern kann. Sie werden es mir nicht leicht machen. Ich werde versuchen mitzuziehen. Aber die Karten sind noch offen.

Andrea Bogenreuther

