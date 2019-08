19:30 Uhr

In Augsburg wachsen drei neue Sportanlagen

TC Schießgraben und TC Augsburg bauen mit Millionenbeträgen neue Tennishallen. Eine liegt allerdings hinter dem Zeitplan. Zwei Kunstrasenfelder ohne umstrittene Granulatverfüllung gibt es künftig in Oberhausen

Von Andrea Bogenreuther

Der Bauboom in Augsburg kommt nun auch den Sportlern zugute: Zwei Tennisklubs bauen auf ihrem Vereinsgelände gerade neue Mehrfachhallen, die Stadt Augsburg erstellt in Zusammenarbeit mit dem FC Augsburg und der DJK Augsburg West einen neuen Sporttreff samt Kunstrasenplätzen im Oberhauser Meierweg. Doch die Zeit drängt an allen Baustellen.

Besonders beim TC Augsburg an der Anlage am Siebentischwald, wo Vereinschef Jakob Schweyer nun eingestehen musste, dass „wir es nicht schaffen, die Sechs-Felder-Halle bis September fertig zu bekommen“. Schweyer befürchtet, dass mit einem Start des Spielbetriebs wohl erst im Dezember zu rechnen sei. Wegen Verzögerungen in den Genehmigungsverfahren hat sich der Zeitplan verschoben. Bei einer Versammlung am 5. September will die TCA-Führung ihre Mitglieder über die Hintergründe und den weiteren zeitlichen Ablauf informieren. Schließlich entgehen dem Verein Mieteinnahmen.

Doch Schweyer hat einen großen Hoffnungsschimmer aufgrund einer Zusage, dass am 2. September das Gerüst der neuen TCA-Halle, für die rund 2,8 Millionen Euro veranschlagt sind, hochgezogen werden soll. „Wir werden die Wintersaison 2019/2020 für unsere Mitglieder auf alle Fälle sicherstellen“, betont der TCA-Vorsitzende.

Wie weit man beim TC Augsburg aktuell eigentlich schon sein wollte, zeigt sich beim anderen baufreudigen Tennisklub, dem TC Schießgraben in der Stadionstraße in Pfersee. Hier steht auf der Fläche der abgerissenen alten Halle bereits das Holzgerüst der neuen. Größe und Aufteilung sind bereits gut erkennbar, der Teerboden ist schon ausgelegt. „Wir sind im Zeitplan, wir haben gründlich und präzise gearbeitet“, bestätigt der Vorsitzende Roland Odörfer telefonisch aus seinem Urlaubsdomizil in Katalonien. „Daran sehen Sie, wie gut es bei uns läuft. Ich traue mich sogar, in den Urlaub zu fahren“, scherzt der Schießgraben-Vorsitzende. Er und sein Team rechnen damit, dass wie vorgesehen spätestens im Oktober in der Halle Tennis gespielt werden kann. „Anfang September kommen die Fenster und dann wird mit der Einschalung begonnen.“ Odörfer räumt ein, dass die ersten Baumonate gefühlt „etwas zäh“ verliefen, doch aufgrund der stabilen Unterkonstruktion sei Gründlichkeit gefordert gewesen. Und sollten die Sanitäranlagen bis zum Start des Spielbetriebs noch nicht fertiggestellt sein, könnten die Mitglieder immer noch die Duschen des Klubheims benutzen. Während der TC Schießgraben die rund 2,5 Millionen Euro in eine konventionelle Vierfach-Halle mit klassischem Lichtband auf dem Dach investiert, hat sich der TCA für einen sehr modernen Bau entschieden – inklusive durchsichtigem Membrandach und einem Holz-Schwingboden.

FCA baut auf 8000 Quadratmetern

Und auch beim dritten Augsburger Sportstättenbau sind die Bagger kräftig im Einsatz: am Oberhauser Meierweg, wo direkt am Grenzzaun zum TSV 1871 Augsburg ein neuer Sporttreff entsteht. Samt zweier Kunstrasenfelder, die der Bauherr FC Augsburg als Erweiterung für sein Nachwuchsleistungszentrum erstellt und sie später zusätzlich per Nutzungsvereinbarung auch der DJK West und der Stadt überlässt.

Kunstrasenfelder sind aufgrund ihrer hohen Menge an Mikroplastik, die in das Grundwasser eingeschwemmt werden, zunehmend in Verruf geraten. Doch in Vorfeld der Bauarbeiten am Meierweg hat der FCA darauf verwiesen, dass für die 8000 Quadratmeter große Fläche ein Kunstrasensystem verwendet wird, das nicht mit Kunststoffgranulat verfüllt ist – was die Investition um zwei Euro pro Quadratmeter verteuert hat. Die Fertigstellung ist für Ende Oktober anberaumt, ebenso wie der Umzug der DJK West vom bisherigen Standort an der Paul-Renz-Anlage an den Meierweg. Das neue Aufenthalts- und Umkleidegebäude am Sporttreff, das die Stadt Augsburg in Höhe von 700 000 Euro finanziert, soll künftig als Vereinszentrum von der DJK West genutzt werden.

