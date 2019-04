vor 2 Min.

In der Defensive teils überfordert

Gegen Bayer Leverkusen zeigt der FC Augsburg eine schwache Leistung. Mit starkem Passspiel und reichlich Tempo stellen die Gäste die Augsburger Abwehr vor Probleme. Keinen guten Tag erleben Schmid und Danso

Von Robert Götz

Der Geist war willig, aber das reichte gegen das spielstarke Bayer Leverkusen nicht. Beim 1:4 (1:1) boten die FCA-Spieler eine Halbzeit lang Paroli, doch dann wurden ihnen vom Bayer-Express die Grenzen aufgezeigt. Es bleibt dabei: Der FCA kann gegen Bayer in der Bundesliga nicht gewinnen und muss weiterhin – rein rechnerisch – auf den Klassenerhalt warten.

Kobel Der Torhüter kehrte nach seiner leichten Gehirnerschütterung und einem Spiel Pause ins FCA-Tor zurück und zeigte sich gut erholt. Zeichnete sich gegen die offensivstarken Gäste schon in der ersten Hälfte mehrmals aus, konnte aber nach dem Wechsel die Niederlage nicht verhindern. Note 2,5

Schmid Er war an allen gegebenen Toren beteiligt. Er schlug die Ecke, die Danso zum 1:0 einköpfte. Er konnte aber Kevin Volland weder vor dem 1:1 noch vor dem 1:2 stoppen. Auch vor dem 1:3 hatte er seinen Fuß im Spiel. Er foulte nämlich Volland. Die folgende Freistoß-Flanke kam dann über Umwegen zu Tah, der wuchtig traf. Nicht der Tag des Franzosen. Note 5

Gouweleeuw Der Niederländer machte keine großen Fehler, doch hatte er genauso seine Probleme wie seine Mitspieler auch gegen die flinken Bayer-Spieler. Note 4

Danso Das 1:0 war sein erstes Saisontor und sein drittes insgesamt in der Bundesliga. Alle hat er per Kopf erzielt. Viel Spaß hatte der junge Innenverteidiger am Treffer aber nicht. Denn in der Defensive stieß er gegen die Hochgeschwindigkeitsfußballer aus Leverkusen des Öfteren an seine Grenzen. Wurde in der 61. Minute erlöst. Note 5

Stafylidis Er hatte mit Mitchell Weiser alle Hände voll zu tun. Hatte Glück, dass Weiser vor dem vermeintlichen 1:2 knapp im Abseits stand. Kam beim 1:2 durch Havertz einen Schritt zu spät. Hatte aber etwas mehr Zugriff als seine Kollegen auf der anderen Abwehrseite. Note 4

Baier Der Kapitän begann die Partie mit einem Paukenschlag. Seinen Schuss konnte Bayer-Torhüter Lukas Hradecky gerade noch parieren. War ein Vorbild in Sachen Einsatz und versuchte, zusammen mit Khedira die Augsburger Zentrale dicht zu machen. Note 3

Hahn In der Offensive tat sich Hahn schwer, konnte keine Impulse setzen. Arbeitete viel nach hinten, um seine Mitspieler zu unterstützen. Note 4

Khedira Er war eine Stunde lang der erste Defensivspieler in vorderster zentraler Position. Der Mittelfeldspieler ging lange Wege und absolvierte viele intensive Läufe. Rückte später für Danso als Innenverteidiger in die Viererkette, um noch Schlimmeres zu verhindern. Note 3,5

Gregoritsch Der Österreicher spielte teilweise hinter Khedira. Er ist ein fußballerischer Feingeist, hatte durchaus gute Ideen und spielte Pässe. Bei der Ausführung war er jedoch viel zu schlampig. Note 4,5

Max Leverkusen ist halt nicht mit Stuttgart vergleichbar. War gegen die in der zweiten Halbzeit sehr souverän auftretenden Gäste auf der linken Außenbahn zwar bemüht, doch nach vorne ging diesmal nicht viel. Wurde in der 81. Minute ausgewechselt. Note 4,5

Richter versuchte sich in Halbzeit eins noch als Ballverteiler in vorderster Position. Doch gegen die gerade in der zweiten Hälfte so dominante Bayer-Mannschaft tauchte er immer mehr ab. Wurde in der 71. Minute durch Julian Schieber ersetzt. Note 4

Koo (60. für Danso) Durfte nach seiner Erkrankung eine halbe Stunde mitwirken. Da war das Spiel schon entschieden. Zudem enttäuschte auch er. Note 4,5

Schieber (71. für Richter) Für ihn heißt es nach seiner langen Verletzungspause, so viel Spielpraxis wie möglich zu sammeln.

Teigl (81. für Max) Durfte noch neun Minuten auf der linken Außenbahn agieren. Ohne dabei auffällig zu sein.

Benotet werden Spieler, die mindestens 30 Minuten gespielt haben.

