vor 38 Min.

In geheimer Mission Lokalsport

Szabics beobachtet FCA-Profis

Imre Szabics hat sich kaum verändert. Er hat jetzt zwei, drei Kilo mehr auf den Rippen, ansonsten sieht der mittlerweile 37-jährige Ex-Stürmer immer noch so aus wie im Jahr 2010, als er den FCA nach drei Jahren verlassen hat. Szabics hat durchaus Karriere gemacht. Zunächst war er in Ungarn Co-Trainer, dann beim österreichischen Erstligisten Sturm Graz und seit 2017 ist der gebürtige Ungar Co-Trainer der österreichischen Nationalmannschaft. In dieser Funktion war Szabics beim Pokalspiel des FC Augsburg in Haiger-Steinbach. Sozusagen in geheimer Mission. Er musste für seinen Chefcoach die beiden Augsburger Österreicher Martin Hinteregger und Michael Gregoritsch beobachten.

„Am 11. September spielen wir in Bosnien Herzegowina. Nächste Woche will Franco Foda den Kader bekannt geben“, sagt Szabics. Wegen der Österreicher (auch Kevin Danso gehört dazu) befindet sich Szabics im Austausch mit Stephan Schwarz, dem technischen Direktor des FCA. Den Spielern Gregoritsch und Hinteregger war nicht bekannt, dass Szabics im Stadion war. „Ich habe es nicht gewusst. Aber das ist auch unerheblich. Ich muss immer meine Leistung bringen“, sagt Gregoritsch.(wla)

