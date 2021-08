Interview

Trainer Peter Gartmann: "Die Mädchen können richtig gut Fußball spielen"

Ex-Fußball-Profi Peter Gartmann startet am Samstag mit den Juniorinnen des TSV Schwaben Augsburg in die neue Bundesliga-Saison. Als Co-Trainer hat er sich seinen Sohn Elias an die Seite geholt.

Plus Ex-Profi Gartmann trainiert die Bundesliga-Juniorinnen des TSV Schwaben Augsburg. Am Samstag starten sie, wie auch sein Ex-Verein, der FCA, gegen Hoffenheim in die Saison.

Von Andrea Bogenreuther

Herr Gartmann, Sie haben bisher ausschließlich Männermannschaften trainiert, seit Juni diesen Jahres sind Sie Coach bei den Bundesliga-Juniorinnen des TSV Schwaben Augsburg. Am Samstag starten Sie um 14 Uhr mit der Heimpartie gegen Hoffenheim im Ernst-Lehner-Stadion. Warum engagieren Sie sich nun bei den Mädchen?

