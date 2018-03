vor 40 Min.

KSV Trenk ist bereit für den SV Mering Lokalsport

Fußballteam will unbedingt spielen

Ihre Generalprobe für das Nachholspiel der Fußball- Kreisklasse Augsburg-Mitte am 17. März (15 Uhr) gegen Schlusslicht SV Mering II gewann der KSV Trenk. Gegen SF Bachern um Spielertrainer Anil Zambak gewannen die Schützlinge von Spielertrainer Jeton Gocaj mit 3:2. Für die Tore sorgten Toni Peric, Mario Krnecic und Gregor Bevanda.

„Für uns war wichtig, spielen zu können. Jetzt hoffen wir, auch gegen Mering antreten zu können, um nicht zu Ostern Terminprobleme zu bekommen“, sagte Trenks Fußballchef Josip Grgic. Für Trenk ist ein Sieg gegen Mering II im Kampf um den Klassenerhalt wichtig. Eine Woche später steht bereits die Begegnung beim direkten Kontrahenten Türk JKV an.

Da greift auch der TSV Pfersee wieder in das Geschehen mit dem Heimspiel gegen den SV Ottmaring ein. Die Staudenmaier-Truppe bestreitet nach der Rückkehr aus dem Trainingslager in der Türkei ihre Generalprobe am Samstag (14.30 Uhr) beim SSV Margertshausen. Kreisklassist Suryoye unterlag im Test beim VfR Foret mit 2:4. Für die Schützlinge von Trainer Rasit Ceftcibasi trafen Rezan Ali und Macel Akgül.

In der Kreisklasse Nordwest fiel die vorgesehene Begegnung der SpVgg Bärenkeller aus. Nun testet Trainer Ferdinand Totterer am Sonntag (9.30 Uhr) in Batzenhofen gegen die DJK Gebenhofen. (AZ)

