11:44 Uhr

Kanu-Vereine im Umzugsstress

Weil die Olympia-Anlage am Augsburger Eiskanal wegen Sanierungsarbeiten ab April gesperrt ist, müssen der AKV und die Kanu Schwaben ein Ausweichquartier beziehen. Obwohl bisher alles gut läuft, haben sie auch Sorgen

Von Andrea Bogenreuther

In den Bootshäusern der zwei Augsburger Kanuvereine türmen sich voll gepackte Umzugskartons und Gitterboxen bis unter die Decke. Bei den Schwaben-Kanuten ist die Küche bereits ausgebaut und verkauft. Beim AKV stehen Tassen, Teller und Gläser auf den Tischen zum Einpacken bereit. „Interim“ und „Einlagerung“ hat AKV-Vorsitzende Melanie Martin auf die Kartons geschrieben, damit am großen Umzugswochenende Ende März kein Chaos entsteht. „Interim“ bedeutet, dass diese Kartons mitkommen in die Übergangs-Container am Augsburger Kegelzentrum, wo die zwei Kanuvereine während der nun anstehenden zweijährigen Sanierung der Olympia-Anlage untergebracht sind.

Noch sind die Container zwar nicht aufgestellt, doch Melanie Martin und Hans Koppold, Vorsitzender der Kanu Schwaben, sind guter Dinge, dass alles nach Plan läuft. Die Absprachen mit der Stadt Augsburg seien bisher gut und verlässlich gewesen, bestätigen beide unisono. Ab dem 6. April wird demnach das komplette Olympia-Gelände am Eiskanal von der Gaststätte Schaller bis zum Hochablass für die Zeit des Umbaus gesperrt. Denn die Anlage wird für die Kanuslalom-Weltmeisterschaft 2022 in Augsburg modernisiert. Das bedeutet auch die Kernsanierung der ehemaligen Olympiabauten, einschließlich der Bootshäuser, die bei der WM das „Athletenzentrum“ bilden.

Platz für 640 Boote im Übergangsquartier

Deshalb müssen die Kanu Schwaben und der AKV bis zum Beginn der Bauarbeiten alles, was ihnen lieb und teuer ist, ausgeräumt haben. Wie etwa die rund 750 Boote, die derzeit noch in ihren Katakomben lagern. Für 640 wird im Übergangsquartier Platz geschaffen, die anderen Boote müssen die Sportler mit nach Hause nehmen oder anderweitig einstellen. „Wir schaffen das schon“, gibt sich Hans Koppold zuversichtlich. Er und Martin sind froh, dass sie sich auf die tatkräftige Hilfe ihrer Vereinsmitglieder verlassen können.

So wurde bei den Kanu Schwaben bereits die Boulderwand im Fitnessbereich abgebaut und fürs Lager verpackt. „Wir haben immer am Samstagvormittag gearbeitet. Manchmal waren es sogar mehr Helfer, als wir erwartet hatten“, freut sich Koppold über das Engagement. Zudem habe der Umzug eine gewisse „Bereinigungsfunktion“, sagt Koppold schmunzelnd. Denn nun würden durchaus auch viele Dinge, die sich über fast 40 Jahre in den Bootshäusern angesammelt haben, entsorgt.

Beim AKV haben sich die Mitglieder um Koordinationschef Walter Okelmann in kleinen Arbeitsgruppen organisiert und kümmern sich um die Räumung der verschiedenen Bereiche. „Manchmal musste ich sogar bremsen, denn ich wollte nicht die ganze Zeit auf gepackten Koffern sitzen“, sagt Melanie Martin lachend. Im Kanu-Museum, das im alten Richterturm untergebracht war, hängt ebenfalls kein Bild mehr an der Wand. Auch hier stapeln sich die Kartons mit Medaillen, Urkunden und Presseausschnitten. Noch ist nicht sicher, wie genau der Turm saniert wird und ob das Museum wieder einziehen kann.

Klarer sieht die Sache bei den Bootshäusern aus, die im Rahmen der Sanierung zu einem einzigen Bootshaus, dem „Athletenzentrum“, umgewandelt werden. Was bedeutet, dass die zwei Vereine näher zusammenrücken müssen. Jeder Verein behält zwar einen Aufenthaltsraum, ein Büro und einen Fitnessbereich zur alleinigen Nutzung, die Sanitäranlagen, Umkleiden und der Eingangsbereich sind jedoch für beide Vereine konzipiert. Dass nicht alle ihre Mitglieder von diesem Konzept begeistert sind, verhehlen Martin und Koppold nicht.

Gemeinsame Duschen und Umkleiden

Sie wissen aber auch, dass sie die Chance auf eine Modernisierung ihrer in die Jahre gekommenen Räumlichkeiten nicht durch zu hohe Forderungen von Vereinsseite vergeben durften. Schließlich zahlen Bund, Land und Stadt knapp 19 Millionen Euro für die Sanierung der gesamten Olympia-Anlage. „Gemeinsame Duschen und Umkleiden waren die sinnvollste Lösung. Es ging darum, das Beste rauszuholen für uns alle“, betont Martin. „Ich denke, die Vorteile überwiegen. Aber natürlich steckt der Teufel im Detail“, ist sich Hans Koppold bewusst, dass das Zusammenleben der beiden Vereine erst im Alltag erprobt werden muss.

Viel mehr Sorge machen den beiden Vereinsvorsitzenden hingegen die sportlichen Gegebenheiten rund um den Eiskanal. Zwei Jahre können die Vereine keine Veranstaltungen und Wettkämpfe mehr durchführen. Und ihren Athleten – darunter auch die Spitzenkanuten, die sich in diesem Jahr auf die Olympischen Spiele in Tokio vorbereiten – stehen im Alltag durch die Sperrung des Geländes schwierige Zeiten bevor.

„Unsere größte Sorge gilt den Trainingszeiten auf der Olympiastrecke“, sagt Koppold, „wir wissen derzeit noch nicht, ob und wann sie gesperrt wird und wie lange, denn die Außenanlagen werden ja auch neu gemacht. Da hängen wir noch ziemlich in der Luft.“ Ähnlich sieht es Melanie Martin: „Wir brauchen unsere Trainingseinheiten dringend, damit uns die Jugend nicht wegbricht. Auch wenn wir ein bisschen weiter laufen müssen, Hauptsache ist, dass wir überhaupt aufs Wasser kommen.“

Themen folgen