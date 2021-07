Kanuslalom

vor 27 Min.

Augsburg bereitet sich auf die Kanu-WM vor – und orientiert sich an Olympia 1972

Plus In einem Jahr startet das sportliche Großereignis. Die Sanierung der Olympia-Anlage am Eiskanal liegt weiter im Zeit- und Finanzrahmen. Doch die Vereine sorgen sich.

Von Andrea Bogenreuther

Am 26. Juli startet der offizielle Countdown. Genau 365 Tage bevor die Weltmeisterschaft im Kanuslalom auf dem Augsburger Eiskanal beginnt – exakt 50 Jahre nach den Olympischen Spielen 1972. Damit auch die Bürgerinnen und Bürger ab sofort wissen, wie viele Tage noch bis zum sportlichen Großereignis vergehen, wird die Stadt am Rathausplatz eine Countdown-Uhr installieren. Am Montag (15.15 Uhr) beginnt sie zu ticken. Zudem wird das WM-Maskottchen offiziell vorgestellt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen