Kanuslalom

04.05.2021

Letzte Chance aufs Olympia-Ticket für den Augsburger Sideris Tasiadis

Plus Der Augsburger Slalomkanute Sideris Tasiadis könnte am Wochenende bei der EM in Ivrea seine dritte Teilnahme an den Spielen perfekt machen. Doch die Konkurrenz ist groß, ohne Risiko geht es nicht.

Von Andrea Bogenreuther

Um alles oder nicht geht es für den Augsburger Slalomkanuten Sideris Tasiadis am Wochenende bei der Europameisterschaft im italienischen Ivrea. Der 31-jährige Paddler von Kanu Schwaben Augsburg kann sich dort seine dritte Olympia-Teilnahme sichern – nach London 2012, wo er die Silbermedaille gewann, und dem fünften Platz 2016 im brasilianischen Rio de Janeiro. Nun also geht es um das Ticket für Tokio und Tasiadis ist heiß darauf, sich nach fast eineinhalb Jahren Wettkampfpause zu beweisen. „Endlich geht es wieder los mit den internationalen Wettkämpfen“, postete der Augsburger vor seiner Reise nach Ivrea.

