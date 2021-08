Olympia-Bronze und Heiratsantrag: Augsburger Kanute Sideris Tasiadis braucht Pause

Plus Der Olympischer Bronzemedaillen-Gewinner verzichtet auf die Weltmeisterschaft im September. Nach seiner Verlobung will der Canadierfahrer im Jahr 2022 wieder voll angreifen.

Sideris Tasiadis braucht Pause. Nicht nur ein paar Wochen, sondern eine längere Zeit zum Durchschnaufen und Kraftschöpfen für die nächsten sportlichen Herausforderungen. „Kajak und Paddel haben Urlaub“, sagt der Olympia-Bronzemedaillengewinner von Tokio im Canadier Einer mit einem Schmunzeln. Der 31-Jährige gönnt sich nach seinem olympischen Medaillengewinn gerade ein paar erholsame Tage mit seiner Verlobten Denise und Hündin Milou im Ötztal. Kurz zuvor hatte Tasiadis verkündet, dass er seine Paddelsaison vorzeitig beenden wird und damit auch nicht an der Kanuslalom-Weltmeisterschaft im September in Bratislava (Slowakei) teilnimmt.