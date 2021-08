Kanuslalom

19:00 Uhr

Olympia-Empfang in Augsburg: Im Autokorso durchs Paddel-Spalier

Plus Der Olympiasiegerin Ricarda Funk und den Bronzemedaillengewinnern Hannes Aigner und Sideris Tasiadis wird in Augsburg ein spontaner Empfang am Rathausplatz bereitet. Das bringt beste Werbung für die Kanu-WM 2022.

Von Andrea Bogenreuther

Ein Autokorso durch die Maxstraße, eine Menge jubelnder Fans am Straßenrand und eine Ansprache von Oberbürgermeisterin Eva Weber – so stilvoll wurden Olympiasiegerin Ricarda Funk sowie die Bronzemedaillengewinner Hannes Aigner und Sideris Tasiadis am Dienstag in Augsburg empfangen. Innerhalb kürzester Zeit hatten der Augsburger Kajak Verein und die Kanu Schwaben Augsburg nach deren Rückkehr von den Olympischen Spielen in Tokio eine spontane Feierstunde auf dem Rathausplatz organisiert, über die sich die Sportlerin und die Sportler riesig freuten.

