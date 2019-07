vor 41 Min.

Kapitän lässt Türkspor Augsburg aufatmen

Patrick Wurm sichert dem Aufsteiger mit seinem Tor beim 1:1 gegen den FC Ingolstadt II den ersten Punkt

Erleichterung bei Türkspor Augsburg. Nach drei Niederlagen in den ersten drei Spielen konnte die Mannschaft von Trainer Manfred Bender erstmals in der Bayernliga punkten und trotzte dem Favoriten FC Ingolstadt II ein 1:1-Unentschieden ab.

Die Partie startete munter, nach 23 Minuten dann die Führung für die Hausherren. Nach einer Flanke von David Kazaryan köpfte Kapitän Patrick Wurm in der 24. Minute wuchtig zum 1:0 für Türkspor ein. Die verdiente Führung, Türkspor trat engagiert auf und hatte insgesamt mehr vom Spiel. Ingolstadt brauchte hingegen etwas Zeit, um wieder gefährlich zu werden. Kurz vor der Pause hatte Türkspor dann jedoch doppelt Glück. Erst scheiterten die Schanzer am Aluminium, dann am herausragend parierenden Keeper Reichlmayr, der den Augsburgern die Pausenführung rettete.

Im zweiten Abschnitt flachte die Partie zunächst etwas ab. In der 66. Minute gelang den Gästen dann der Ausgleich. Nach einer Freistoßflanke köpfte Paul Polauke zum Ausgleich ein. Die Augsburger reagierten mit einer guten Möglichkeit, FCI-Torwart Schellenberg fischte einen Jevtic-Freistoß aus dem rechten oberen Eck (71.). Jevtic war es auch, der zum Ende der Partie eine Hereingabe aus sechs Metern Distanz über das Tor beförderte. In der Schlussphase drückten die Schanzer, blieben jedoch erfolglos. Ingolstadts Kapitän Joseph Königsberger flog zudem in der Nachspielzeit mit Gelb-Rot vom Platz, da er Augsburgs Torwart den Ball aus der Hand geschlagen hatte. Da der Kapitän bereits verwarnt war, sah er folgerichtig die Ampelkarte. Am Ende blieb es beim 1:1.

Die Trainer zeigten sich nach dem Spiel beide zufrieden. Ingolstadts Coach Alexander Reifschneider lobte die Augsburger: „Wir haben gegen eine Mannschaft gespielt, die über eine gute individuelle Qualität verfügt und nicht in die Tabellenregion gehört, wo sie vor dem Spiel stand.“

Auch Manfred Bender freute sich über den ersten Bayernliga-Punkt: „Wir hatten einen sehr starken Gegner, der meiner Meinung nach um die ersten vier Plätze in der Bayernliga spielen wird. Hin und wieder müssen wir etwas cleverer sein und an unserer Feinabstimmung arbeiten, sind aber nach unserem unglücklichen Start in der Liga froh über den heutigen Punkt.“ (fka)

Türkspor Reichlmayr; Jassem (81. Cecunjanin), Kazaryan (57. Arik), Katanic (76. Bytyqi), Guilherme – Wurm, Heikenwälder, Jevtic, Goia- Irmak, Isufi

