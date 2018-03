vor 34 Min.

Katharina Engelhardt läuft auf Platz vier Lokalsport

Die Augsburgerin glänzt beim AOK-Straßenlauf durch den Siebentischwald.

Der AOK-Straßenlauf wurde seinem Image als schnellstes schwäbisches Zehn-Kilometer-Rennen nicht ganz gerecht. Das lag keinesfalls an dem Teilnehmerfeld, sondern an der schneeglatten Strecke durch den Siebentischwald. So starteten bei dieser 48. Auflage mehrere Top-Langstreckler von der LG Stadtwerke München und dem SSV Ulm. Es siegte jedoch ein bekanntes Gesicht aus der Region, nämlich Yossief Tekle von der LG Reischenau-Zusamtal.

Der Ex-Berglauf-Juniorenweltmeister und Asylbewerber aus Eritrea brauchte 31:55 Minuten für die zwei verschneiten Runden um Siebenbrunn. „Seine Bestzeit steht bei 30:19 Minuten“, verweist sein Trainer und Mentor Franz Herzgsell auf den winterlichen Streckenzustand. Die Frauenkonkurrenz beherrschte mit Carola Dörries in 37:43 Minuten eine Kaufbeurerin im Trikot der LG Stadtwerke München. Beste Augsburger waren zwei Neuzugänge der TG Viktoria, nämlich Katharina Engelhardt als vierte Frau und Markus Stöhr als zwölfter Mann. Allerdings fehlten bei diesem Straßensaison-Auftakt nur eine Woche nach der deutschen Crosslauf-Meisterschaft etliche schnelle Viktorianer. So gingen die beiden Mannschaftssiege an die Männer des SSV Ulm und die Frauen der LG Stadtwerke München. Die Veranstalter von der TG Viktoria konnten 342 Teilnehmer im Ziel verzeichnen. „Rund 100 vorangemeldete Läufer sind wegen des Wetters nicht gekommen“, so Rennleiterin Susanne Moser. Sonst hätte es eine Rekordbeteiligung gegeben. (wilm)

Ergebnisse Männer (10 km) 1. Tekle (LG Reischenau) 31:55 Minuten, 2. Hillebrand (LG München) 32:16, 3. Haboubi

Frauen (10 km) 1. Dörries (LG München) 37:43 Minuten, 2. Hafner (Bobingen) 39:08, 3. Kratzer (LG Zusam) 40:01, 4. Engelhardt (TG Viktoria) 40:46...10. Huber (TG Viktoria) 44:11.

