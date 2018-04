vor 21 Min.

Keine Siege im Tischtennis Lokalsport

Post-Teams scheitern

Niederlagen gab es für die Tischtennis-Männer des Post SV. Die zweite Mannschaft unterlag beim Tabellenhintermann der Bezirksliga mit 3:9 und benötigt noch einen Punkt zum sicheren Klassenerhalt. In der Begegnung gab es nur den Doppelsieg von Axel Dittrich/Rainer Gerstmeyr mit 3:0. In den Einzeln gewannen nur Reinhold Berger mit 3:1 und 3:2 je zweimal. Routinier Dieter Voigt, Axel Dittrich, Rainer Gerstmeyr, Steffen Arnecke und Aydin Tezel blieben ohne Erfolg. Am Samstag (19 Uhr) gastieren die Augsburger beim Tabellendritten VfL Günzburg.

Ohne Chance waren die Herren des Post SV III beim Tabellenvierten TV 1862 Dillingen in der 2. Bezirksliga Nord. Die Augsburger kassierten mit dem 2:9 eine deutliche Niederlage. Aydin Tezel (3:0 Sätze) und Tobias Wille (3:0) sorgten in den Einzeln für die beiden einzigen Siege in den Einzeln. Am Freitag (20 Uhr) erwarten die Augsburger zum Heimspiel den Tabellendritten VfB Oberndorf. (AZ)

