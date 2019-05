vor 52 Min.

Keine Spannung auf dem Spielfeld

Nach dem frühzeitigen Klassenerhalt lassen es die FCA-Spieler locker angehen

Von Wolfgang Langner

Durch den Umstand, dass der FC Augsburg bereits vor dem Spiel beim FC Schalke 04 den Klassenerhalt in der Tasche hatte, konnte die Mannschaft von Trainer Martin Schmidt entspannt in Gelsenkirchen antreten. Da aber auch für den FC Schalke 04 der Klassenerhalt so gut wie fix war, entwickelte sich beim 0:0 eher eine zu entspannte Partie. Nachfolgend die Einzelkritik:

Wurde in der ersten Hälfte kaum gefordert und war wohl nach 39 Minuten etwas unaufmerksam, als er gegen Embolo nur halbherzig eingriff. Glück für den FCA, dass Embolo dies nicht ausnutzen konnte. Verhinderte allerdings in der Schlussphase einen Schalker Treffer. Note 3

Dem Franzosen fehlte zunächst etwas das Durchsetzungsvermögen. Das bezieht sich eher auf sein Spiel nach vorne, hinten spielte er in der ersten Hälfte relativ aufmerksam. Auch im zweiten Durchgang ließ er in der Abwehr wenig zu. Note 3

Vor allem im Kopfballspiel konnte der Niederländer Pluspunkte sammeln. Hatte aber auch ansonsten die Lage ganz gut im Griff. Note 3

Der Grieche tat sich etwas schwer. Das lag vor allem am Schalker Kutucu, mit dem es Stafylidis des Öfteren zu tun hatte. Dennoch hatte er Zeit, sich auch ins Spiel nach vorne einzuschalten, und konnte nach 28 Minuten den ersten Torschuss für den FCA verbuchen. Nach der Pause hatte er dann einmal Schwierigkeiten mit Matondo, als der ihn überlief. Note 3

Sein Einsatz war gefährdet, nahm aber dann neben Stafylidis die Rolle des Innenverteidigers ein. War wichtig, dass er dabei war, vor allem in der zweiten Hälfte war er oft gefordert. Note 3

Der Kapitän war lange Zeit der auffälligste Spieler. Forderte viele Bälle und verteilte sie auch. Als in der zweiten Hälfte der Druck von Schalke stärker wurde, versuchte er das Spiel zu entlasten. Klappte dann nicht immer. Note 3

Tat sich schwer, ins Spiel zu finden. Lag nach einem Zweikampf mit Kutucu längere Zeit am Boden und musste behandelt werden. Konnte dann nur wenig Akzente setzen und hatte insgesamt einen schweren Stand. Note 4,5

Eine ansprechende erste Hälfte des Südkoreaners. Er versuchte immer, kluge Bälle zu spielen, und öfter gelang ihm das auch. Ging dann auch einmal im eigenen Strafraum dazwischen, als es brenzlig wurde. Für ihn kam Jan Moravek (66.). Note 3,5

Ihm unterliefen in der Anfangsphase einige Abspielfehler. Hatte aber an diesem Nachmittag, wie jeder FCA-Stürmer, mit sich zu kämpfen. Dennoch hatte Gregoritsch nach 56 Minuten die beste Torchance für den FCA und beim Abschluss etwas Pech. Eine Aktion, die ihn in der Folgezeit etwas beflügelte. Sein Landsmann Georg Teigl durfte nach 83 Minuten für ihn auf den Platz. Note 4

Bestritt ein großes Laufpensum und rettete nach 35 Minuten in höchster Not gegen den Schalker Embolo. Auch nach dem Wechsel ein Aktivposten beim FC Augsburg. Sowohl in läuferischer wie auch in kämpferischer Hinsicht. Note 3

Der ehemalige Stuttgarter stand nach vielen Verletzungen das dritte Mal in dieser Saison in der Startaufstellung. Zeigte sich auch als fairer Spieler, als Schiedsrichter Gräfe auf Ecke für den FCA entscheiden wollte, aber Schieber auf Nachfrage zugab, dass er zuletzt am Ball war. Ansonsten sehr bemüht. Ging nach 57 Minuten. Für ihn kam Richter. Note 4

Durfte nach 57 Minuten für Schieber ran. Strengte sich dann an, aber war auch wenig effektiv. Note 4

Wurde nach 67 Minuten für Koo eingewechselt. Klärte einmal vor dem Augsburger Tor in einer unübersichtlichen Situation und fügte sich gut ein.

Half noch mit, den Punkt zu retten.

Es können nur Spieler benotet werden, die mindestens 30 Minuten im Einsatz waren.

