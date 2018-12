vor 57 Min.

Kerstin Hirscher wechselt nach Fürth Lokalsport

Erfolgreiche Läuferin verlässt Augsburg, weil sie sich in der Leichtathletik-Hochburg in Franken eine bessere Förderung erwartet

Von Rainer Einfeldt

Schwerer Verlust für Augsburgs Leichtathleten. Schwabens beste Mittel- und Straßenläuferin Kerstin Hirscher, die 29-jährige Königsbrunner Bereitschaftspolizistin, verlässt die TG Viktoria und wechselt zur LAC Quelle Fürth. „Mein letzter Start für die TGVA ist am 31. Dezember beim Silvesterlauf in Gersthofen. Ab dem 1. Januar trage ich das Fürther Trikot“, erklärt die süddeutsche Meisterin über die 1500 Meter. Hirscher, die gerade aus einem selbstbezahlten Trainingslager in Portugal zurückkam, hinterlässt in Augsburg eine große Lücke.

Die deutsche Polizeimeisterin im Crosslauf auf der Langstrecke (auch mit dem Team Bayern) verbesserte 2018 ihre Bestzeiten von 400 bis 1500 Meter und feierte gerade Siege bei der Augsburger Winterlaufserie. Für die in Neusäss ansässige Hirscher war 2018 das bisher erfolgreichste Jahr ihrer Karriere. „Ich bin noch lange nicht am Ende meiner Leistungsgrenze angelangt. In Fürth bekomme ich mehr Unterstützung, die mir die TG Viktoria nicht bieten kann. Allerdings bin ich der TGVA sehr dankbar für das, was sie bisher für mich getan hat. Aber 2019 will ich leistungsmäßig einen weiteren großen Schritt nach vorn machen,“ sagt Hirscher. Vor allem über die 1500 Meter erhofft sie sich den Sprung in die deutsche Spitze. Bei der bisherigen Bestleistung von 4:24,48 Minuten (Rang 31 der deutschen Bestenliste) ist viel Luft nach oben. Auch ihre Bestzeit über die 800 Meter (2:10,64 Minuten) soll weiter gedrückt werden.

Neuland für die Polizistin

Neuland will die Polizistin allerdings bei den Franken auch entdecken. „Die 3000 Meter Hindernis sind eine Herausforderung und ich will es probieren. Was dabei herauskommt, bleibt abzuwarten“, so Hirscher. Ihre ersten Starts auf der Jagd nach Titeln absolviert die Neusässerin bei den nordbayerischen und bayerischen Hallenmeisterschaften für ihren neuen Verein. In der bayerischen Bestenliste findet sich Kerstin Hirscher über die 400 Meter (59,87 Sekunden) auf Rang zehn, über die 800 Meter auf Platz sieben und als Sechste über die 1500 Meter dieses Jahres wieder.

Hirscher, die Nummer eins der schwäbischen Bestenliste über die 800, 1000, 1500 Meter und im Straßenlauf über die zehn Kilometer, hinterlässt auch eine große Lücke in der 3 x 800 Meter Staffel der TGVA, wo sie mit Stefanie Kirschey und Agnes Hartl bayerische Vizemeisterin wurde. Auf die weitere Entwicklung der ehrgeizigen 29-Jährigen darf man gespannt sein.

