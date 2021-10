Klettern

Kletterin Sandra Hopfensitz gewinnt Silber bei deutscher Meisterschaft

Die deutsche Vizemeisterin im Leadklettern in der Kletterwand: Sandra Hopfensitz vom Deutschen Alpenverein, Sektion Augsburg.

Plus Die 18-jährige Lokalmatadorin Sandra Hopfensitz sichert sich bei der deutschen Meisterschaft in Augsburg die Silbermedaille in der olympischen Kletterdisziplin Lead. Im Finale war die Siegerin nur um einen Griff besser.

Von Andrea Bogenreuther

Es war die Mischung aus Heimvorteil, aber auch Erwartungshaltung des Heimpublikums, was die deutsche Meisterschaft im Leadklettern im Kletterzentrum Augsburg für Sandra Hopfensitz so spannend machte. Schließlich vertrat die 18-Jährige bei den Titelkämpfen als Einzige die Gastgeber vom Deutschen Alpenverein, Sektion Augsburg. Aufgrund ihrer bisherigen Erfolge ging sie mit jeder Menge Vorschusslorbeeren in die Wand. Und enttäuschte ihre Anhänger nicht.

