11.11.2019

Koubek steht wie eine Eins

Ein überragender Torhüter und der Linksverteidiger sicherten dem FC Augsburg den wichtigen 1:0-Auswärtserfolg beim SC Paderborn. Niederlechner vergibt dicke Chancen

Der Torhüter zeigte endlich einmal die Klasse, die man von einem Millionen-Einkauf erwarten kann, vielleicht muss. Erahnte die Ecke beim schlecht geschossenen Elfmeter von Gjasula. Mehr hatte er in der ersten Hälfte nicht zu halten. Nach dem Wechsel mit einigen Paraden, die manchmal vom Bewegungsablauf etwas unorthodox aussahen. In der 74. Minute stockte den FCA-Fans bei seinem Dribbling im Fünfmeter-Raum nach dem risikoreichen Anspiel von Finnbogason der Atem. Es ging aber gut. Note 1

Das FCA-Eigengewächs erhielt den Vorzug vor Routinier Stephan Lichtsteiner und führte sich gleich mit einem Foul im eigenen Strafraum ein, doch Tomas Koubek hielt den Elfmeter. Framberger zeigte wie immer viel Einsatz und steigerte sich im Laufe des Spiels Note4

Der Kroate warf sich in der Schlussphase ohne Rücksicht in die wilden Angriffe der Paderborner. Hätte sich aber nicht beschweren dürfen, wenn er da schon nicht mehr auf dem Platz gestanden wäre. War mit der Gelben Karte nach seinem rüden Einsteigen gegen Sabiri (67.) sehr gut bedient. War in der 12. Minute gegen den schnellen Mamba zu langsam. Note 4

Gerade in der ersten Hälfte eines der schlechteren Spiele des Innenverteidigers. Ihm unterliefen einige Aufbaufehler. Seine Passquote lag bei nur 69 Prozent. Steigerte sich nach dem Wechsel. Note 4

Was für ein Freistoßtor in der 41. Minute. Lieferte sich mit seinem Kontrahenten Kai Pröger ein intensives Duell. Die beiden versuchten, sich gegenseitig zu neutralisieren. Dennoch setzte Max Impulse, auch wenn seine Flanken manchmal weit gestreut waren, dann wieder genau kamen, wie in der 30. Minute auf Niederlechner. Hatte es sich verdient, am Samstagabend noch auf dem Augsburger Presseball zu feiern. Note 2

Solange die Füße tragen, ist der 35-Jährige der Chefstratege im defensiven Mittelfeld. Er sorgt für die überraschenden Momente im Mittelfeld, aber auch für eine Beruhigung des Spiels, was im hektischen Umschaltspiel mal guttut. Musste aber nach 75 Minuten ausgepowert vom Platz. Note 3

Seit Daniel Baier wieder neben ihm spielt, zeigt die Formkurve des defensiven Mittelfeldspielers wieder nach oben, auch wenn noch nicht alles klappt. Zweikampfstark (82 Prozent). Note 3

Er ist einfach das belebende Element im FCA-Offensivspiel. Er hat den Schuss Unberechenbarkeit, leider diesmal auch für seine Mitspieler. Kluge Pässe, wechselten sich mit schlecht getimeten Abspielen ab. Stark, wie er sich vor dem 0:1 den Freistoß gegen Gjasula erarbeitete. In Halbzeit zwei weitaus unspektakulärer. Note 3

Der Schweizer hätte das Spiel alleine entscheiden können, doch wirkte er im Abschluss viel zu überhastet und zu unkonzentriert. Hat derzeit einen Durchhänger, reibt sich in den direkten Zweikämpfen oft auf. Note 3,5

Vergab in der ersten Hälfte zwei wirklich dicke Torchancen und versäumte es des Öfteren, seine Mitspieler in der Offensive in Szene zu setzen. Was für ihn spricht: Versuchte, seine Mängel mit vermehrten Einsatz wieder wettzumachen. War der laufstärkste FCA-Spieler, fast elf Kilometer, trotz seiner Auswechslung in der 85. Minute Note 4

Der Isländer stellte sich wieder einmal wieder voll in den Dienst der Mannschaft. Er zog die meisten Sprints und intensive Läufe aller FCA-Spieler an, versuchte, seine Sturmkollegen immer wieder in Szene zu setzen. Vielleicht das eine oder andere Mal zu oft. Ein wenig mehr Egoismus würde gar nicht schaden. Note 3

Er kam in der 75. Minute für Daniel Baier und warf sich gleich in seine Defensivaufgaben. Sah dabei die Gelbe Karte.

Ersetzte in der 85. Minute Niederlechner. Wenig Zeit, um sich in Szene setzen zu können.

Wurde in der Nachspielzeit für Finnbogason eingewechselt, um die Uhr herunterlaufen zu lassen. Robert Götz

Es werden nur Spieler benotet, die länger als 30 Minuten eingesetzt waren.

