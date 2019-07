vor 6 Min.

„Kracher“ im ersten Heimspiel

Türkspor Augsburg erwartet den TSV 1860 München II

Es ist ein echter Kracher, den Türkspor Augsburg bei seinem ersten Heimspiel der Saison empfängt. Der TSV 1860 München II gastiert am Samstag (15.30 Uhr) im Haunstetter Stadion. Dabei ist der Dämpfer der vergangenen Woche bei Türkspor mittlerweile abgehakt, hatte man doch das erste Spiel in der neuen Liga in letzter Sekunde mit 2:1 in Dachau verloren.

Trainer Manfred Bender erklärt: „Das hat uns natürlich richtig geärgert. Wir waren nach Abpfiff alle niedergeschlagen, da wir einen Punkt verdient gehabt hätten. Aber wir haben eine gute Leistung gezeigt, gut gegen ambitionierte Dachauer mitgehalten und wollen jetzt den ersten Sieg feiern.“ Den Gegner hat Bender kürzlich beobachtet. Da verlor der TSV sein Auftaktspiel zu Hause gegen den Aufsteiger SV Donaustauf mit 2:1. Der Respekt ist beim Coach dennoch groß: „Sie sind eine sehr junge Mannschaft, die fußballerisch und läuferisch einiges drauf hat. Körperlich sind wir vielleicht etwas im Vorteil, müssen aber trotzdem richtig aufpassen“, kündigt Bender an.

Obwohl es bei der kommenden Partie gegen seinen Ex-Verein geht, ist das Spiel für Bender nichts Außergewöhnliches. Der Augsburger Trainer stand für den TSV 1860 München in 51 Bundesligaspielen auf dem Platz und erzielte vier Tore. „Da sind keine großen Emotionen dabei, ich konzentriere mich voll und ganz darauf, dass wir unser Spiel gewinnen“, sagt Bender.

Ein Heimsieg ist auch der große Wunsch von Abteilungsleiter Adem Gürbüz, der sich auf das Spiel riesig freut: „Es kommen sicher viele Zuschauer, zudem ist es unser erstes Heimspiel in der Bayernliga überhaupt. Ich bin auch überzeugt davon, dass die Mannschaft das packt.“ (fka)

