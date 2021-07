Kuhsee-Triathlon

Gögginger Maximilian Lippert gewinnt den Augsburger Kuhsee-Triathlon

Plus Solisten und Staffelmitglieder gehen am Kuhsee an den Start. Der Einzelsieger Maximilian Lippert vom TSV Göggingen wird auch "Night&Day"-Champion.

Von Wilfried Matzke

851 Solisten und Staffelmitglieder im Alter von sieben bis 76 Jahren boten ansprechende Leistungen beim 22. LEW-Kuhsee-Triathlon. Ein Trio der Augsburger Elektronikfirma BMK Group drückte dem Staffelrennen wie schon 2018 und 2019 seinen Stempel auf. Marc Wüstrich als Schwimmer, Michael Knöferle als Radfahrer und Christian Vetter als Läufer triumphierten nach 57:22 Minuten. Weil Wüstrich mit der besten Zeit als Erster aus dem Wasser kam, konnten seine Kollegen den Vorsprung systematisch ausbauen. „Unsere Übergaben liefen reibungslos“, so Vetters positives Resümee für sein Trio.

