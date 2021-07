Organisatorin Katja Mayer hofft auf einen fast normalen Kuhsee-Triathlon

Plus Augsburger Veranstalterin rechnet dank Hygienekonzept und geringer Inzidenz mit Zuschauern und einem reibungslosem Ablauf beim Nachlauf und beim beliebten Triathlon, an dem sich auch Neulinge ausprobieren können.

Der 22. LEW-Kuhsee-Triathlon mit Nachtlauf wird wie geplant am 24. und 25. Juli ausgetragen. Trotz niedriger Inzidenz ist dies nicht selbstverständlich, denn große Ausdauersport-Veranstaltungen haben es noch schwer mit ihrer Genehmigung. Als ein Knackpunkt gilt der Massenstart.