Laufstrecken in der Übersicht: So macht Joggen in Augsburg noch mehr Spaß

Leichtathletik

vor 18 Min.

Laufstrecken in der Übersicht: So macht Joggen in Augsburg noch mehr Spaß

Mannschaftssport ist derzeit für Hobby-Sportler nicht möglich, ihnen bietet sich also oftmals nur die Möglichkeit zum Joggen. Auch in Augsburg gibt es viele Möglichkeiten und Strecken. Bild: Tim Groothuis, Witters