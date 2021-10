Sandra Hopfensitz will bei der Deutschen Meisterschaft im Lead an die Spitze klettern

Plus Die Kletterin Sandra Hopfensitz aus Freienried (Landkreis Aichach-Friedberg) ist bei den Deutschen Meisterschaften im Leadklettern im Augsburger Kletterzentrum am Start. Welche Chancen hat sie?

Es ging von hundert auf null - und dann wieder zurück. Für Sandra Hopfensitz hat es sich angefühlt "wie eine Achterbahnfahrt", als sie zunächst in ihrer Altersklasse Titel errungen hat, dann fast komplett auf ihren Lieblingssport, das Klettern, verzichten musste und seit ein paar Monaten wieder Wettkampf um Wettkampf bestreitet - und nebenbei mal eben ihr Abitur baute. An diesem Samstag ist die Freienriederin (Landkreis Aichach-Friedberg) wieder gefordert – und hat dabei einen entscheidenden Vorteil.